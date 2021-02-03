В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 02 февраля 2021 г. № 361, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 27 января 2021 г. № 285" дополнить словами ", от 02 февраля 2021 г. № 361";

2) в подпункте 1 пункта 2:

а) подпункт "в" дополнить абзацем следующего содержания:

"аквапарков;";

б) подпункт "г" признать утратившим силу;

3) подпункт "б" подпункта 4 пункта 2 признать утратившим силу;

4) подпункт "ж" подпункта 6 пункта 2 признать утратившим силу;

5) в подпункте 6.1 пункта 2 слова "с сохранением заработной платы" исключить;

6) в подпункте 6.2 пункта 2:

а) абзац первый и подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"6.2) рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области:

а) оказывать содействие в обеспечении режима самоизоляции работникам из числа граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, которые имеют заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу, в том числе путем временного перевода на дистанционную работу или предоставления отпуска;";

б) дополнить подпунктом "г" следующего содержания;

"г) обеспечить временный перевод на дистанционную работу не менее 30 процентов общего количества работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам;";

7) в подпункте 19 пункта 2 слова "не более пяти человек" заменить словами "не более двадцати пяти человек";

8) в подпункте "а.1" подпункта 27 пункта 2 слова "не более 25 процентов" заменить словами "не более 50 процентов";

9) подпункт 29 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"29) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность плавательных бассейнов, осуществлять такую деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) выполнять Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04 июня 2020 г.;

б) при осуществлении деятельности бань и саун выполнять Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 мая 2020 г., за исключением пункта 7 указанных Рекомендаций;";

10) пункт 2 дополнить подпунктом 33 следующего содержания:

"33) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по организации работы аквапарков, осуществлять такую деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) выполнять Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). МР 3.1/2.1.0204-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 июля 2020 г.;

б) выполнять Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 мая 2020 г., за исключением пункта 7 указанных Рекомендаций;

в) исключить вход посетителей в аквапарк со стороны торгово-развлекательного центра, организовав отдельный вход в аквапарк с улицы.";

11) в пункте 6:

а) абзац первый и подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"6. Рекомендовать гражданам:

1) в возрасте 65 лет и старше, гражданам, которые имеют заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу, беременным женщинам соблюдать режим самоизоляции;";

б) подпункт 4 признать утратившим силу;

12) пункт 9 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) обеспечить проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации.";

13) в подпункте 3 пункта 13 слова "необходимости соблюдения режима самоизоляции и" исключить.

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующие изменения:

1) в подпункте "а" подпункта 3 слова ", подпункта "г" подпункта 1" исключить;

2) подпункт "м" подпункта 4 изложить в следующей редакции:

"м) в части соблюдения подпунктов "а", "в" подпункта 1 (в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области), подпункта 33 пункта 2 Указа № 30-УГ;".

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу с 04 февраля 2021 г., за исключением подпункта 3, подпункта "а" подпункта 6, подпункта "а" подпункта 11 пункта 1 настоящего указа, которые вступают в силу с 10 февраля 2021 г.

Губернатор области М.Ведерников







