Пушкинский музей проведет выставки на площадках Почты России

Почта России займется популяризацией искусства - компания начала сотрудничество с ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Первым совместным мероприятием станет выставка в Главпочтамте Екатеринбурга осенью 2021 году в рамках Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

"Главпочтамты - это часто исторические здания, большие, с широкими холлами. Эти пространства иногда сами по себе произведения искусства. Почтамт в Екатеринбурге, где состоится первая выставка в рамках нашего сотрудничества с ГМИИ, - это яркий образец конструктивизма 30-х годов", - рассказал глава почты Максим Акимов.

До 2023 года Почта России и Пушкинский музей проведут и другие выставки, семинары, круглые столы и конференции, направленные на развитие культурной среды на всей территории России.