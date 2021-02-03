Путин и Вучич обсудили вакцинацию и Косово

Президент РФ Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич провели телефонный разговор, во время которого лидеры предметно рассмотрели вопросы противодействия пандемии с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент Сербии дал оценки ситуации в косовском урегулировании с учетом своих контактов с зарубежными партнерами. Путин подписал указ о выплатах военным медикам за работу с COVID-19 Путин подтвердил принципиальную позицию насчет выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое должно быть утверждено Совбезом ООН. Сербия и далее может рассчитывать на поддержку России в этом и других важных вопросах, заверил он. Лидеры позитивно оценили взаимовыгодное двустороннее сотрудничество, отметив успешную реализацию масштабных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях.