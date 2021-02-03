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03.02.2021 17:06
Рубрика: Власть

Путин и Вучич обсудили вакцинацию и Косово

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич провели телефонный разговор, во время которого лидеры предметно рассмотрели вопросы противодействия пандемии с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент Сербии дал оценки ситуации в косовском урегулировании с учетом своих контактов с зарубежными партнерами.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Путин подтвердил принципиальную позицию насчет выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое должно быть утверждено Совбезом ООН. Сербия и далее может рассчитывать на поддержку России в этом и других важных вопросах, заверил он.

Лидеры позитивно оценили взаимовыгодное двустороннее сотрудничество, отметив успешную реализацию масштабных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Вакцинация от коронавируса Обострение ситуации в Косово

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