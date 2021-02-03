Путин согласился оценить социальные поправки в законы

На встрече в Кремле с руководителем Агентства стратегических инициатив президент обсудил реализацию проекта Национальной социальной инициативы. Она направлена на устранение барьеров при оказании услуг в социальной сфере.

"Есть предложения, которые нам невозможно решить без изменения федерального законодательства", - заявила Светлана Чупшева и попросила о поддержке.

"Мы прорабатываем сейчас с федеральными ведомствами, с правительством РФ, безусловно, и в рамках вашего поручения готовы будем представить все эти документы и инициативы уже в I квартале этого года", - сообщила глава АСИ.

"Речь идет именно о социальном направлении работы?" - уточнил Владимир Путин и, получив утвердительный ответ, согласился посмотреть, о чем идет речь.