Более 260 подъемников для маломобильных граждан установят в жилых домах Москвы

В московских подъездах в этом году установят более 260 подъемных платформ для инвалидов-колясочников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - очень важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды, - отметил Петр Бирюков. - Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе, общение".

В настоящее время в 11 округах столицы начались работы по монтажу 89 платформ, в том числе 56 наклонных и 33 вертикальных. Еще 87 подъемников оборудуют после завершения подготовительных работ. По остальным объектам ведется проектирование.

Как отметил Бирюков, сейчас новостройки сразу оборудуют подъемными платформами, а вот в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам. Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам - мини-лифтам, которые позволяют преодолевать расстояние до четырех метров. В 2020 году такие подъемные устройства оборудовали в 47 подъездах. Если возможности нет, ставят подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу. В прошлом году поставили 73 такие платформы.

Всего с 2011 по 2020 год в столице в подъездах было установлено более 1,4 тыс. подъемных платформ для инвалидов-колясочников. Также оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.