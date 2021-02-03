Дополнительная выручка Калининской АЭС составила более 760 млн рублей

В январе 2021 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 3,107 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 104,39%.

"Плановое задание Федеральной антимонопольной службы России выполнено на 101,9%. Благодаря этому дополнительная выручка составила более 760 миллионов рублей", - отметил главный инженер КАЭС Александр Дорофеев.

За прошедший месяц в энергосистему отпущено почти 3 млрд кВт*ч электроэнергии (на 30,23% больше показателя января 2020г.). Такого количества достаточно для обеспечения потребления Тверской области в течение четырех месяцев. Доля выработанной Калининской АЭС электроэнергии в энергобалансе региона составляет более 86%.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.