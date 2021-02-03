Дополнительная выручка Калининской АЭС составила более 760 млн рублей

Новости

На Среднем Урале в 2021-м капитально отремонтирую больше тысячи домов 12:32
На горящем в Красноярске складе найдено тело 12:30
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы 12:29
Московское метро отсудило деньги у пассажира за сбой движения 12:10
76-летняя актриса обвинила Адама Драйвера в нападении и хамстве 12:04
В Петербурге выпало рекордное количество снега 11:55
Глава МЧС России поручил выяснить причины пожара в Красноярске 11:47
Московские врачи спасли малыша, подавившегося пустышкой 11:46
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечился еще 5221 пациент 11:34
Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей 11:29
Дело о нападении банды Басаева на солдат в Дагестане направили в суд 11:26
Власти Мексики подписали контракт на поставку 24 миллионов доз "Спутник V" 11:26
Йоргос Лантимос снимет нового "Франкенштейна" с Эммой Стоун 11:05
Россия поставит Индии первый полк С-400 до конца года 11:00
Вышел русский трейлер сериала о викторианских супергероях "Невероятные" 10:52
Новый легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" испытают в Сибири 10:52
В Самаре ученые восстановят слух с помощью виртуальной реальности 10:50
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России 10:48
В Хабаровском крае снимут ряд ограничений по коронавирусу 10:41
Челябинский ученый вывел формулу оценки алгоритмов без суперкомпьютера 10:34
Джен Псаки рассказала журналистам о несуществующем самолете 10:33
Самолет Владивосток - Москва сел в Югре из-за недомогания пассажира 10:31
В московских аптеках начали принимать электронные рецепты 10:20
Новейшая версия истребителя F-15EX совершила первый полет 10:04
Большинство депутатов Финляндии против обязательной вакцинации 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 12:24

Дополнительная выручка Калининской АЭС составила более 760 млн рублей

В январе 2021 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 3,107 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 104,39%.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

"Плановое задание Федеральной антимонопольной службы России выполнено на 101,9%. Благодаря этому дополнительная выручка составила более 760 миллионов рублей", - отметил главный инженер КАЭС Александр Дорофеев.

Фото: Калининская АЭС
Тверские дети получили новогодние подарки от Калининской АЭС

За прошедший месяц в энергосистему отпущено почти 3 млрд кВт*ч электроэнергии (на 30,23% больше показателя января 2020г.). Такого количества достаточно для обеспечения потребления Тверской области в течение четырех месяцев. Доля выработанной Калининской АЭС электроэнергии в энергобалансе региона составляет более 86%.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Калининская АЭС

Главное сегодня

В Госдуме объяснили смысл особого режима инвестирования для Крыма
Зеленскому инициируют импичмент из-за закрытия украинских телеканалов
Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России
Пентагон: Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне сколько потребуется