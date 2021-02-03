Новости

Хабаровский нефтезавод возобновил выпуск бензина 04:31
В ВОЗ заявили о новом антирекорде смертности от коронавируса в мире 04:22
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США 4 февраля 03:50
В Дубае усилят коронавирусные ограничения 03:41
Байден отменил ряд указов Трампа в сфере миграционной политики 03:11
ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса выявлен за неделю еще в 10 странах 02:35
Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны РФ 02:11
Госдеп: США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу 01:46
Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" 01:00
Прототип корабля Starship взорвался во время испытаний в Техасе 00:58
Основатель Amazon покинет пост гендиректора корпорации 00:49
Зеленский ввел санкции против ряда украинских телеканалов 00:37
Еще два российских города возобновят международное авиасообщение 00:36
В Белом доме призвали иммигрантов не ехать в США 00:17
СМИ: Премьером Италии может стать экс-глава ЕЦБ Марио Драги 02.02.2021
Елена Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса 02.02.2021
Власти Нидерландов намерены продлить изоляцию до марта 02.02.2021
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 02.02.2021
Захарова призвала Запад заняться своими проблемами 02.02.2021
Цветков: В случае с Навальным сработал принцип справедливости и неотвратимости наказания 02.02.2021
Депутат: Замена Навальному условного срока на реальный соответствует практике 02.02.2021
В США сотрудник ФБР убит при попытке обыска в частном доме 02.02.2021
Отели предоставили около 13 тысяч номеров медработникам в период пандемии 02.02.2021
В Москве ликвидирован пожар в детском центре 02.02.2021
Захарова: РФ ответит на все случаи вмешательства иностранных послов во внутренние дела 02.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Двойной удар

Дворец единоборств достроят в 2021 году
Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8372)
В этом году в столице появятся 13 новых спортивных объектов. В их числе - четыре спортивных комплекса, два футбольных поля, легкоатлетический манеж, ВМХ-велодром. Почти на год раньше намеченного срока, к концу 2021-го, планируется достроить дворец единоборств в "Лужниках", где под одной крышей разместятся центры самбо и бокса. Об этом сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство двух центров началось во второй половине прошлого года. Обычно такие объекты, по словам Загрутдинова, возводятся за три года, но строителям поставлена задача: ускорить процесс. "Мы уже завершили 70 процентов монолитных работ, - объяснил он. - В этом году планируем завершить стройку и ввести дворец в эксплуатацию". Оба центра разместятся под одной крышей, но функционировать будут независимо друг от друга. Для каждого предусмотрены отдельные входы и парковки. В семиэтажном здании площадью 45 тысяч "квадратов" появятся залы для соревнований, тренировочные площадки, бассейн на шесть дорожек, медико-восстановительный центр, тренажерный зал. "Фишкой" дворца станет наклонный зеркальный потолок с оптическим эффектом, который позволит наблюдать за тренировками даже с улицы. Такой архитектурный прием, отмечают в депстрое, в Москве на спортобъекте используют впервые.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Москвич" в Текстильщиках

По словам Загрутдинова, к концу года планируется достроить и спортобъекты на Воробьевых горах. "Там развивается огромный спортивный кластер, - рассказал он. - Часть трамплинов и спортивной инфраструктуры по горнолыжным видам спорта реализует инвестор. А мы будем строить 40-метровый трамплин и три горнолыжных склона". По его словам, эти объекты к следующему сезону будут готовы для проведения соревнований. Ориентировочно через пять-семь лет в Москве сформируется еще один кластер - в Мнёвниковской пойме. Как рассказал Загрутдинов, новое спортивное "ядро" по своему масштабу будет не меньше, чем территория комплекса "Лужники". После реновации пойма обретет 15 спортобъектов. Строительство десяти из них, по словам Загрутдинова, частично или полностью профинансирует город. В этом году, например, введут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и крытым катком

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Зеленский отключил все оппозиционные телеканалы
Еще два российских города возобновят международное авиасообщение
Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет
Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики
Прототип корабля Starship взорвался во время испытаний в Техасе
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков