В этом году в столице появятся 13 новых спортивных объектов. В их числе - четыре спортивных комплекса, два футбольных поля, легкоатлетический манеж, ВМХ-велодром. Почти на год раньше намеченного срока, к концу 2021-го, планируется достроить дворец единоборств в "Лужниках", где под одной крышей разместятся центры самбо и бокса. Об этом сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство двух центров началось во второй половине прошлого года. Обычно такие объекты, по словам Загрутдинова, возводятся за три года, но строителям поставлена задача: ускорить процесс. "Мы уже завершили 70 процентов монолитных работ, - объяснил он. - В этом году планируем завершить стройку и ввести дворец в эксплуатацию". Оба центра разместятся под одной крышей, но функционировать будут независимо друг от друга. Для каждого предусмотрены отдельные входы и парковки. В семиэтажном здании площадью 45 тысяч "квадратов" появятся залы для соревнований, тренировочные площадки, бассейн на шесть дорожек, медико-восстановительный центр, тренажерный зал. "Фишкой" дворца станет наклонный зеркальный потолок с оптическим эффектом, который позволит наблюдать за тренировками даже с улицы. Такой архитектурный прием, отмечают в депстрое, в Москве на спортобъекте используют впервые.

По словам Загрутдинова, к концу года планируется достроить и спортобъекты на Воробьевых горах. "Там развивается огромный спортивный кластер, - рассказал он. - Часть трамплинов и спортивной инфраструктуры по горнолыжным видам спорта реализует инвестор. А мы будем строить 40-метровый трамплин и три горнолыжных склона". По его словам, эти объекты к следующему сезону будут готовы для проведения соревнований. Ориентировочно через пять-семь лет в Москве сформируется еще один кластер - в Мнёвниковской пойме. Как рассказал Загрутдинов, новое спортивное "ядро" по своему масштабу будет не меньше, чем территория комплекса "Лужники". После реновации пойма обретет 15 спортобъектов. Строительство десяти из них, по словам Загрутдинова, частично или полностью профинансирует город. В этом году, например, введут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и крытым катком