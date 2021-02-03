Костромской полицейский оштрафовал родных ради плана

Костромской области завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями бывшим сотрудником полиции.

По информации регионального следственного управления СК РФ, в феврале 2020 года полицейский-водитель отделения ППС МО МВД России "Галичский" составил фиктивные протоколы об административном правонарушении за курение в неположенном месте в отношении двух своих родственников, сфальсифицировав их подписи.

На самом деле мужчины под запрещающим знаком не курили и о своих проблемах с законом не знали: полицейский сам заплатил за них им же выписанный штраф.

- Факт выявили сотрудники отдела собственной безопасности УМВД России по Костромской области. На основании представленных материалов СУ СК России по Костромской области возбудило уголовное дело, - рассказала официальный представитель СК Ольга Вакурова.

Как выяснилось, всю эту сомнительную схему полицейский провернул в надежде улучшить показатели своей работы.