Мошенники стали продавать билеты на каток ВДНХ

Билеты на главный каток страны можно купить только на официальном портале ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба выставки, ссылаясь на участившиеся случаи перепродажи билетов мошенниками.

- Покупая их на сайтах-двойниках, посетители рискуют заплатить завышенную стоимость или получить недействительный билет, - говорится в сообщении. - Единственным интернет-ресурсом по продаже оригинальных билетов является официальный сайт.

Купить билеты можно в разделе "Каток", выбрав дату и время сеанса. Здесь же расписаны антиковидные правила, по которым работает ледовая площадка в этом зимнем сезоне.