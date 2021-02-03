Московская художница Марина Звягинцева воссоздала квартиру периода самоизоляции. Увидеть "карантинное" жилье и вспомнить события минувшей весны можно бесплатно в центре творческих индустрий "Фабрика". Там до конца месяца работает мультимедийная выставка "Запертые чувства".

Марина давно занимается паблик-артом: раскрашивала стены Морозовской детской больницы, делала арт-объекты для Высшей школы экономики, Политехнического музея, Центра дизайна ARTPLAY, инновационного центра "Сколково". Новый проект, призналась в беседе с "РГ" художница, был задуман задолго до пандемии. С его помощью она хотела показать, как разобщены люди, сидя круглыми сутками в социальных сетях. Но тут случился локдаун, и идея получила новое прочтение. "За год я пережила столько запертых чувств, что решила: весь этот опыт необходимо представить здесь и пережить заново, - говорит Звягинцева. - Наши чувства до сих пор резонируют, потому что мы соблюдаем дистанцию, ходим повсюду в масках, шарахаемся друг от друга". Она решила превратить один из залов "Фабрики" площадью почти 700 "квадратов" в гигантскую квартиру. Воспоминания о карантине скрываются за громоздкой дверью. Вместо классической мебели - инсталляции. Стен нет, условные границы отмечены на полу скотчем, ставшим в 2020-м символом социальной дистанции. Есть абстрактная кухня с холодильником. На полках - не продукты, а бутылки и коробки с "замороженными" эмоциями, которые испытывали запертые в четырех стенах люди. Внизу - депрессия и тревога, чуть выше - смирение и сожаление, на самом верху - радость, удивление, эйфория. Гостиная в стиле "минимализм" - установлен стул высотой три метра. Напротив - экран. "Большую часть времени мы сидели на стуле и пялились целыми днями в огромный экран", - объясняет свою задумку Марина Звягинцева.

Вместо классической мебели - инсталляции

Спальня же превращена в нашу тоску по морю - инсталляции напоминают одновременно и кровати, и морские волны. "Раньше я говорила о том, что есть люди, которые не могут поехать на море, теперь таких людей большинство, - отмечает художница. - Поэтому спальня олицетворяет тоску по побережью". В гардеробе - "опустошенные" свитшоты в клетке. Так автор проекта показывает, что происходит с человеком, который очень долго находится в запертом пространстве. Рядом висят футболки "ковидного" сезона.