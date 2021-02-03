На Красном Октябре закроется Центр фотографии им. братьев Люмьер

Выставочные площадки Центра фотографии им. братьев Люмьер закроются на "Красном Октябре" с 24 февраля. Об этом сообщила журналистам в среду основатель центра Наталья Григорьева-Литвинская.

Как она рассказала ТАСС, выставки будут проходить в формате частной галереи, которая может открыться уже в марте на ул. Полянка. Ожидается, что на новую площадку можно будет попасть только по предварительной записи.

Открытые сейчас выставки - "Роб Вудкокс. Природные связи" и "Москва Наума Грановского 1920 - 1980" - продолжат работать до 23 февраля включительно.

Центр фотографии имени братьев Люмьер открылся 2 марта 2010 года на территории бывшей промзоны кондитерской фабрики.