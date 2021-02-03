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03.02.2021 12:20
Рубрика: Культура

"Я не даю себе спуска"

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 22(8373)
Необычный памятник - не писателю и не политику, а многолетнему директору промышленного предприятия - появится на окраине Воронежа в парке "Южный". Скульптуру Леонида Кудрявцева, который возглавлял завод синтетического каучука более 30 лет, сделают по проекту московских художников.
Установить скульптуру в парке "Южный" планируют уже к лету. Фото: Татьяна Ткачёва Установить скульптуру в парке "Южный" планируют уже к лету. Фото: Татьяна Ткачёва
Установить скульптуру в парке "Южный" планируют уже к лету. Фото: Татьяна Ткачёва

Для микрорайона Машмет это имя знаковое. При Кудрявцеве "Воронежсинтезкаучук", где работали и работают многие местные жители, был передовым предприятием, лидером отрасли. Завод построил жилье для рабочих и социальные объекты, при его содействии устроили парк.

Фото: Марина Червонная
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Леонид Дмитриевич был директором с 1961 по 1998 год. Далее до ухода на пенсию трудился на родном предприятии советником. До последнего интересовался жизнью завода, общался с его руководством, приезжал на праздники. Кудрявцев умер весной 2019 года в возрасте 90 лет, вскоре его именем назвали тот самый парк. Установить там памятник планируют уже к лету. Благоустройство зеленой зоны и установку монумента взял на себя промышленный холдинг.

- Поколение заводчан сменилось, но Кудрявцев, который провел предприятие через трудные 1990-е, остается важнейшей фигурой. Я приехал сюда в 2011 году и был поражен тем, что, когда Леонид Дмитриевич как почетный гость выходил на сцену ДК, зал всегда устраивал овацию на две-три минуты, - рассказал "РГ" гендиректор предприятия Илья Корженовский.

Леонид Дмитриевич не был менеджером в современном сухом понимании этого слова, когда человек "заточен" только на эффективность

Кудрявцев был требовательным, но при этом добрым руководителем. С подчиненными вел себя спокойно, не кричал - и думал, что ему не хватает "директорской" харизмы.
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- Он был поражен, когда узнал, что его боялись! - смеется воронежский губернатор Александр Гусев, который долго работал на заводе СК. - Леонид Дмитриевич не был менеджером в современном сухом понимании этого слова, когда человек заточен только на эффективность. Глубоко разбирался в процессах производства...

Коллег в нем подкупали широчайший кругозор, человечность и прозорливость, способность смотреть как минимум на десятилетие вперед, добавил Корженовский:

- Когда мы отмечали 90-летие Леонида Дмитриевича, я спросил его, как он умудряется оставаться бодрым и неуспокоенным. А он сказал: "Я не даю себе спуска". Всегда ставил конкретные задачи. Например, любил читать - и делал это каждый день. Любил гулять - и каждый день проходил по парку полтора-два километра.

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