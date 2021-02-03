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Рубрика: Происшествия

Под Владимиром любителям экстрима выдавали просроченные парашюты

Текст: Элина Труханова (Владимир)

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Дело возбудили следственные органы СК РФ по Владимирской области по материалам регионального УФСБ. Установлено, в частности, что организация из Киржачского района, оказывающая услуги населению по парашютному десантированию, выдавала своим клиентам давно просроченные парашютные системы: срок их эксплуатации истек в 2011, 2015 и 2017 годах.

- Сразу после совершения прыжков у четырех парашютистов снаряжение было изъято и направлено на экспертизу для установления качества парашютов и соответствия их требованиям безопасности, - пояснила официальный представитель следственного управления СК РФ по Владимирской области Мария Серова.

В ведомстве отмечают, что с 2018 года с использованием старого инвентаря почти ежедневно совершали прыжки около 50 человек. За одиночный прыжок они платили четыре тысячи рублей, за прыжок с инструктором - 10500 рублей.

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