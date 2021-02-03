Под Владимиром любителям экстрима выдавали просроченные парашюты

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дело возбудили следственные органы СК РФ по Владимирской области по материалам регионального УФСБ. Установлено, в частности, что организация из Киржачского района, оказывающая услуги населению по парашютному десантированию, выдавала своим клиентам давно просроченные парашютные системы: срок их эксплуатации истек в 2011, 2015 и 2017 годах.

- Сразу после совершения прыжков у четырех парашютистов снаряжение было изъято и направлено на экспертизу для установления качества парашютов и соответствия их требованиям безопасности, - пояснила официальный представитель следственного управления СК РФ по Владимирской области Мария Серова.

В ведомстве отмечают, что с 2018 года с использованием старого инвентаря почти ежедневно совершали прыжки около 50 человек. За одиночный прыжок они платили четыре тысячи рублей, за прыжок с инструктором - 10500 рублей.