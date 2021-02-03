Прокуратура направила в суд дело об убийстве воспитательницы в Подмосковье

Воскресенская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве, которое совершил 53-летний местный житель.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, по версии следствия, днем 31 августа 2020 года в Воскресенске обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел на работу к своей супруге в детский сад. Он нанес женщине несколько ударов ножом. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Мужчина с места убийства скрылся, однако вскоре был задержан. Уголовное дело направлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.