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Рубрика: Происшествия

Прокуратура направила в суд дело об убийстве воспитательницы в Подмосковье

Текст: Иван Егоров

Воскресенская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве, которое совершил 53-летний местный житель.

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Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, по версии следствия, днем 31 августа 2020 года в Воскресенске обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел на работу к своей супруге в детский сад. Он нанес женщине несколько ударов ножом. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Мужчина с места убийства скрылся, однако вскоре был задержан. Уголовное дело направлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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