Собянин посетил многофункциональный общественный центр "Ангара" в ЮАО

Общественный центр "Ангара" стал первым районным центром, созданным в столице после реконструкции на базе 30 старых кинотеатров. 3 февраля там побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Очень хорошо, что в этот сложный период для киноиндустрии инвестиции в эту сферу не останавливаются, не останавливаются и крупные проекты, - сказал он, познакомившись с новой точкой притяжения в районе Волхонка - ЗИЛ. - Один из таких проектов - это реконструкция старых советских кинотеатров, которые были не востребованы жителями, абсолютно убыточны экономически. Старые проекты, тяжелые. И выглядели они, конечно, мягко говоря, не очень.

Именно такой была и "Ангара". Закрытое, глухое здание, простоявшее не используемым с 2009 года. У большинства московских кинотеатров была такая же судьба, напомнил мэр. Изменил ее проект, несколько лет назад выставленный на конкурс. Так для его реализации был найден инвестор. В ходе реконструкции площадь "Ангары" увеличилась. Теперь в здании три этажа и два подземных уровня, где, в частности, размещена автостоянка на 54 машиноместа. Первый этаж и фойе получили панорамное остекление, верх облицован керамическими панелями с декоративной подсветкой. Центральный фасад не только пропускает много света, но и создает эффект открытости городу. Внутреннее пространство общественного центра организовано по принципу городской площади: большой атриум, в котором торговые и общественные зоны незаметно переходят одна в другую. На крыше здания оборудована летняя терраса, с которой открывается панорамный вид на площадь Академика Вишневского.

На первых двух этажах расположились торговые галереи с магазинами, киосками и кафе. Второй этаж называют семейным - к услугам посетителей салон красоты, барбершоп и киберспортивный клуб (интернет-кафе) Colizeum. Малыши от 2 до 5 лет с удовольствием проводят время в гигантской песочнице с гипоаллергенным кварцевым песком. Для ребят постарше открылся цирковой кружок.

Кинотеатр нового поколения почти на 400 мест расположен на третьем этаже. Четыре уютных зала оборудованы в соответствии с мировыми стандартами - широкоформатный экран с повышенным коэффициентом светоотражения позволяет видеть изображение без искажения из любой точки зала. Рядом с кинотеатром - фудкорт. Есть тут и консьерж-зона, где посетителям помогут заказать столик в кафе, вызвать курьера, взять в аренду велосипед или зонт, найти сопровождающего для маломобильных граждан и даже человека, который сможет выгулять собаку.

Управляющий партнер компании-инвестора ADG Group Григорий Печерский доложил мэру, что "Ангару" после открытия в октябре 2019 года посетили уже более миллиона человек. До конца же года, по его словам, планируется открыть еще 15 обновленных центров.

Напомню, архитектурную концепцию трансформации бывших кинотеатров в многофункциональные общественные центры разработал британский архитектор Аманда Ливит, автор проекта реконструкции Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Российские проектировщики адаптировали ее под особенности каждого из кинотеатров. И везде прежде всего сохраняется кинопоказ. К нему добавляются кафе и рестораны, образовательные клубы для детей, спортивные и досуговые студии, площадки для проведения мастер-классов, магазины и объекты бытового обслуживания населения. Будет возможность в новых центрах проводить и занятия по программе "Московское долголетие".

Собянин отметил, что во время пандемии пострадала больше всего именно киноиндустрия. Чтобы поддержать ее, столичные власти при первой возможности снимают ограничения. "Мы оставили 25% от возможности заполнения зала, а теперь заполняемость зала увеличили уже до 50%. Если ситуация будет улучшаться, то, естественно, будем и дальше снимать ограничения", - добавил глава города.

К началу этого года в эксплуатацию введены уже семь общественных центров. Помимо "Ангара", "Эльбрус" "Будапешт" в Бибирево, "Рассвет" в Коптево, Нева" в Левобережном, "Марс" в Алтуфьево и "Высота" в Кузьминках. Продолжаются работы по реконструкции и в 23 остальных кинотеатрах: "Киргизия", "София", "Саяны", "Байконур", "Экран", "Янтарь", "Солнцево", "Аврора", "Орион", "Баку", "Витязь", "Орбита", "Бирюсинка", "Планета", "Алмаз", "Прага", "Звездный", "Керчь", "Родина", "Первомайский", "Патриот", "Улан-Батор", "Мечта". Завершить реконструкцию в большинстве из них кинотеатров планируется до конца 2022 года.