Собянин рассказал об окончании реставрации скульптур на площади Гагарина

"Почти 70 лет на жаре, ветрах и морозе сделали свое дело. Откладывать реставрацию дальше было просто нельзя, и в 2018 года специалисты приступили к кропотливой работе, которая заняла больше двух лет. Несколько недель назад победители вернулись на свое законное место на площади Гагарина. Успешно завершен еще один проект возрождения исторического облика нашего любимого города".
Сейчас скульптуры возвращены на место. Сообщив об этом, Собянин подчеркнул, что площадь Гагарина - одно из самых любимых мест москвичей: "Известный всей стране памятник первому космонавту Земли, МЦК, Третье транспортное кольцо, Российская академия наук. И два полукруглых дома-близнеца на Ленинском проспекте, д. 30 и 37, обрамляющие парадный въезд в центр столицы. Построенные в 40-е годы прошлого века, они были украшены скульптурами, воспевающими ратный и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны: восемь парных фигур воинов-победителей и их подруг на башенке д. 30 и такие же парные фигуры рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров на д. 37".