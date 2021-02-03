Собянин рассказал об окончании реставрации скульптур на площади Гагарина

Фото: sobyanin.ru

"Почти 70 лет на жаре, ветрах и морозе сделали свое дело. Откладывать реставрацию дальше было просто нельзя, и в 2018 года специалисты приступили к кропотливой работе, которая заняла больше двух лет. Несколько недель назад победители вернулись на свое законное место на площади Гагарина. Успешно завершен еще один проект возрождения истори­ческого облика нашего любимого города".

Сейчас скульптуры возвращены на место. Сообщив об этом, Собянин подчеркнул, что площадь Гагарина - одно из самых любимых мест москвичей: "Известный всей стране памятник первому космонавту Земли, МЦК, Третье транспортное кольцо, Российская академия наук. И два полукруглых дома-близнеца на Ленинском проспекте, д. 30 и 37, обрамляющие парадный въезд в центр столицы. Построенные в 40-е годы прошлого века, они были украшены скульптурами, воспевающими ратный и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны: восемь парных фигур воинов-победителей и их подруг на башенке д. 30 и такие же парные фигуры рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров на д. 37".