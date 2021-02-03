Новости

Хабаровский нефтезавод возобновил выпуск бензина 04:31
В ВОЗ заявили о новом антирекорде смертности от коронавируса в мире 04:22
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США 4 февраля 03:50
В Дубае усилят коронавирусные ограничения 03:41
Байден отменил ряд указов Трампа в сфере миграционной политики 03:11
ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса выявлен за неделю еще в 10 странах 02:35
Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны РФ 02:11
Госдеп: США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу 01:46
Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" 01:00
Прототип корабля Starship взорвался во время испытаний в Техасе 00:58
Основатель Amazon покинет пост гендиректора корпорации 00:49
Зеленский ввел санкции против ряда украинских телеканалов 00:37
Еще два российских города возобновят международное авиасообщение 00:36
В Белом доме призвали иммигрантов не ехать в США 00:17
СМИ: Премьером Италии может стать экс-глава ЕЦБ Марио Драги 02.02.2021
Елена Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса 02.02.2021
Власти Нидерландов намерены продлить изоляцию до марта 02.02.2021
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 02.02.2021
Захарова призвала Запад заняться своими проблемами 02.02.2021
Цветков: В случае с Навальным сработал принцип справедливости и неотвратимости наказания 02.02.2021
Депутат: Замена Навальному условного срока на реальный соответствует практике 02.02.2021
В США сотрудник ФБР убит при попытке обыска в частном доме 02.02.2021
Отели предоставили около 13 тысяч номеров медработникам в период пандемии 02.02.2021
В Москве ликвидирован пожар в детском центре 02.02.2021
Захарова: РФ ответит на все случаи вмешательства иностранных послов во внутренние дела 02.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 00:55
Рубрика: Экономика

Кольцо жизни

МКАД станет безопаснее для водителей и дорожников
Текст: Вадим Сергеев
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8372)
Самой аварийной дорогой Москвы по итогам 2020 года признана МКАД. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, даже в период пандемии на кольцевой трассе произошло 748 аварий с пострадавшими. Чтобы изменить ситуацию, дептранс разработал контраварийную программу для этой магистрали. "Мы видим, что главной причиной аварий с летальным исходом остается высокая скорость", - комментирует заммэра Максим Ликсутов.
Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Бабкин

Собственно, почему МКАД более аварийная, чем другие магистрали? "Безусловно, тут дело в интенсивности движения, - комментирует директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. - Каждые сутки по Кольцевой автомагистрали проезжает от 80 до 100 тысяч автомобилей. Такого трафика нет ни на одной другой магистрали в черте Москвы". Сам факт аварийности на трассе, оборудованной отбойниками, вызывает вопросы. "Наличие дорожного ограждения не допускает лобовых столкновений, - подтверждает Блинкин. - Так мы исключаем только один сценарий, но есть и многие другие". Решил объехать пробку по обочине - врезался в дорожную технику. Кто-то резко перестроился - влетел "шашечнику" в задний бампер. А когда на МКАД происходит мелкая авария, это и вовсе чревато бедой.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Власти Москвы утвердили проекты развязок МКАД с вылетными магистралями

В дептрансе также изучили распространенные происшествия на МКАД и разработали стратегию по снижению аварийности. Во-первых, решили оборудовать территорию кольца видеонаблюдением. В этом случае появится возможность оперативно реагировать на любые столкновения, поломки, дорожные конфликты. Во-вторых, на всех участках появится яркое освещение. В-третьих, власти намерены переосмыслить подход к дорожным работам. По оценкам дептранса, сейчас значительную долю ДТП составляют наезды на препятствия.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Зеленский отключил все оппозиционные телеканалы
Еще два российских города возобновят международное авиасообщение
Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет
Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики
Прототип корабля Starship взорвался во время испытаний в Техасе
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков