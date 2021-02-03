Самой аварийной дорогой Москвы по итогам 2020 года признана МКАД. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, даже в период пандемии на кольцевой трассе произошло 748 аварий с пострадавшими. Чтобы изменить ситуацию, дептранс разработал контраварийную программу для этой магистрали. "Мы видим, что главной причиной аварий с летальным исходом остается высокая скорость", - комментирует заммэра Максим Ликсутов.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Бабкин

Собственно, почему МКАД более аварийная, чем другие магистрали? "Безусловно, тут дело в интенсивности движения, - комментирует директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. - Каждые сутки по Кольцевой автомагистрали проезжает от 80 до 100 тысяч автомобилей. Такого трафика нет ни на одной другой магистрали в черте Москвы". Сам факт аварийности на трассе, оборудованной отбойниками, вызывает вопросы. "Наличие дорожного ограждения не допускает лобовых столкновений, - подтверждает Блинкин. - Так мы исключаем только один сценарий, но есть и многие другие". Решил объехать пробку по обочине - врезался в дорожную технику. Кто-то резко перестроился - влетел "шашечнику" в задний бампер. А когда на МКАД происходит мелкая авария, это и вовсе чревато бедой.

В дептрансе также изучили распространенные происшествия на МКАД и разработали стратегию по снижению аварийности. Во-первых, решили оборудовать территорию кольца видеонаблюдением. В этом случае появится возможность оперативно реагировать на любые столкновения, поломки, дорожные конфликты. Во-вторых, на всех участках появится яркое освещение. В-третьих, власти намерены переосмыслить подход к дорожным работам. По оценкам дептранса, сейчас значительную долю ДТП составляют наезды на препятствия.