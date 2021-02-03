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03.02.2021 16:33
Рубрика: Происшествия

Убившую сына жительницу Владимирской области признали невменяемой

Текст: Элина Труханова (Владимир)

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела об убийстве матерью спящего сына.

Суд во Владимирской области отправил заказчицу убийства на лечение

В региональном следственном управлении СК РФ рассказали, что трагедия произошла в ночь на 23 октября 2020 года: 30-летняя жительница Мурома сначала принялась душить своего девятилетнего сына, а потом нанесла мальчику не меньше восьми ударов в жизненно-важные органы, от которых ребенок скончался.

- Женщина с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра и имеет расстройство психики, - сообщила официальный представитель СУ СК РФ по Владимирской области Мария Серова. - Экспертная комиссия признала ее невменяемой и нуждающейся в принудительном лечении в стационаре специализированного типа.

К слову, перед убийством сына женщина пыталась совершить суицид, но ее спасли. По словам Марии Серовой, уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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