В Бежецке выкупают квартиры в доме, где жила семья Николая Гумилева

В 2021 году исполнится 135 лет со дня рождения и 100 лет с момента расстрела по постановлению Петроградской ГубЧК выдающегося поэта Серебряного века, основателя акмеизма, переводчика и литературного критика, дважды Георгиевского кавалера Николая Степановича Гумилева. Энтузиасты, музейщики, любители поэзии давно поднимают вопрос об организации в доме в городе Бежецке Тверской области, где после революции жила семья Гумилевых, музейно-выставочного центра.

С Бежецком и Бежецким районом связаны многие годы жизни поэта и его близких. Его мать Анна Ивановна (в девичестве Львова) была совладелицей усадьбы в сельце Слепневе. В эти места в 1911-1917 годах летом приезжала супруга Николая Гумилева Анна Ахматова, написавшая здесь множество стихотворений.

- В 1917 году слепневские крестьяне заранее предупредили мать поэта, что будут жечь их усадьбу, - рассказывает председатель Гумилевского общества Ольга Медведко. - Анна Ивановна подхватила пятилетнего внука Левушку и вместе с домочадцами перебралась в Бежецк. Сначала они занимали весь второй этаж дома (улица Чудова, 68/14. - Прим. ред.), а потом сюда же въехала еще и семья Кузьминых-Караваевых.

Члены Гумилевского общества рассказывают, что Анна Ивановна Гумилева прожила в этом двухэтажном деревянном доме 25 лет. Здесь же в разное время жил и Николай Гумилев, в этих стенах прошли детство и юность сына поэта, Льва Гумилева, - выдающегося русского ученого с мировым именем, основателя теории этногенеза. В 1920 году здесь жила вторая жена Гумилева Анна Энгельгардт с их дочерью Леночкой (обе погибли в блокаду Ленинграда). После гибели Николая Степановича сюда неоднократно приезжала навестить сына и жила здесь Анна Ахматова.

Старое восьмиквартирное строение в Бежецке, где жили Гумилевы, уцелело, но в нем, как и 100 лет назад, проживают горожане. Экспозиция "Н. С. Гумилев: поэт, путешественник, воин", в основе которой - вещи, предоставленные Ольгой Медведко, располагалась сначала по одному городскому адресу, не имеющему отношения к поэту, теперь - по другому. Энтузиасты все же мечтают о переезде экспозиции в дом, стены которого помнят трех русских гениев: отца и сына Гумилевых и Анну Ахматову.

Впрочем, мечтают они действенно. В прошлом году Гумилевское общество и Фонд развития малых исторических городов начали в интернете сбор средств для выкупа квартир в мемориальном доме. Люди откликнулись, переводили по 100, 200, 500 рублей, и к сегодняшнему дню две квартиры на втором этаже уже удалось приобрести.

- Мы сейчас точно выкупили те квартиры, в которых жили Гумилевы: половину второго этажа, - говорит директор Фонда развития малых исторических городов Юрий Щегольков. - И я очень надеюсь, что в этом году сможем приобрести вторую часть этажа.

Популяризаторы творчества поэта-акмеиста и авторы идеи будущего музейно-выставочного центра "Дом Гумилевых" подчеркивают, что вся работа ведется ни в коем случае не вопреки мнению сегодняшних жильцов исторической двухэтажки и без давления на них, а исключительно в конструктивном диалоге.

Кстати, власти Бежецкого района энтузиастов всячески поддерживают.

- Наши предприятия тоже согласны помогать, - говорит глава района Игорь Павлов.

Признаюсь, нечасто можно услышать в адрес руководителя администрации (любого уровня) слова "хороший человек", а тут вот довелось. Более того: по мнению куратора Гумилевской экспозиции в Бежецке Галины Козловской, с приходом в администрацию новой команды у местных музейщиков наступил золотой век. И в это охотно веришь, когда не профильный специалист, а сам глава рассказывает:

- Мы привезли еще часть архивов людей, занимавшихся жизнеописанием Николая Степановича, в том числе документы, переданные родными и близкими. Там история семьи и города, дневники. Все нужно оцифровать, подготовить к экспозиции.

Представители Гумилевского общества и Фонда развития малых исторических городов очень надеются, что в конечном итоге удастся расселить весь дом целиком.

- Задача-максимум - все это пространство когда-нибудь консолидировать, сделать там хороший литературный музей, на участке высадить деревья, организовать в этом месте культурный центр, где бы могли проходить концерты, поэтические фестивали, художественные выставки и так далее, - делится планами Юрий Щегольков.

Комментарий

Ольга Медведко, председатель Гумилевского общества, культуролог, член Союза писателей России:

- Значение дома Гумилевых в Бежецке в истории русской культуры может быть сравнимо с такими духовными центрами, как дом-музей Блока в Шахматове, Цветаевой в Тарусе, Есенина в Константинове, Пастернака в Переделкине. Программе создания музейного комплекса Гумилевых в Бежецке необходимо придать государственный статус. Кроме того, считаю совершенно необходимым установить поэту полноценный памятник в Санкт-Петербурге или на его родине в Кронштадте (в Бежецке есть только бюст). На Украине в Харькове стоит памятник Николаю Гумилеву в полный рост, в офицерской форме, а в России до сих пор ничего подобного нет. В год столетия со дня его безвинной гибели этот пробел необходимо ликвидировать.