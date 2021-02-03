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Рубрика: Культура

На экранах в "Мае"

В ивановскую глубинку пришли технологии 3D и HFR
Текст: Ирина Манаева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 22(8373)
В рамках нацпроекта "Культура" в Шуе открылся современный кинотеатр. В городе с 60-тысячным населением уже был один зал, но в другом районе. Из-за отсутствия конкуренции билеты стоили дороже, чем в Иванове. Теперь уровень цен снизился, расширился репертуар и расписание сеансов.
В новом кинотеатре шуйцы могут теперь смотреть фильмы во всех форматах. Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости В новом кинотеатре шуйцы могут теперь смотреть фильмы во всех форматах. Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
В новом кинотеатре шуйцы могут теперь смотреть фильмы во всех форматах. Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Благодаря поддержке Фонда кино удалось оборудовать два новых зрительных зала на 45 мест в каждом - с качественными экранами и проекторами третьего поколения. Здесь можно смотреть фильмы во всех форматах, включая 3D и технологию реалистичного изображения HFR. В помещениях соблюдены все требования к комфорту и безопасности, работает кинобар. Сеансы идут ежедневно.

Фото: GettyImages
К каким ограничениям нужно быть готовым, собираясь в кинотеатр

- Поддержка из федерального бюджета стала весомым аргументом в пользу того, чтобы все-таки реализовать этот проект, несмотря на все сложности "коронавирусного" года. Хотя мы рассчитывали на 10 миллионов (по пять на каждый зал), а получили только восемь. Причем евро подорожал, и субсидия покрыла лишь часть расходов на оборудование. Но мы привлекли свои средства и перед Новым годом наконец стартовали, - рассказал директор кинотеатра "Май" Александр Кравцов.

Из-за "ковидных" ограничений залы пока нельзя использовать на полную мощность. Однако в каникулы посещаемость была максимальной, да и сейчас люди ходят в кино даже днем в будни. Неподалеку - филиал вуза, у студентов более свободный график.

По условиям господдержки не менее половины сеансов должно быть отдано отечественным лентам. Сейчас доля российских фильмов - почти 90 процентов: на фоне локдауна и политических событий в США сроки выхода голливудских новинок постоянно переносятся.

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