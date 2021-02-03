Эту пробежку в липецком парке можно назвать одной из самых необычных. Вместе с приверженцами здорового образа жизни из сообщества Lipetsk Running на трассу вышли питомцы приюта для животных "Дворянское гнездо". Кросс в несколько километров, горячий чай с ароматной выпечкой, ряженые куклы и непередаваемая атмосфера праздника стали для жителей и гостей Липецка хорошим поводом обратить внимание не только на собственное здоровье, но и на проблему бездомных животных.

- Разве можно обогнать бегущую собаку? - с улыбкой спрашивали участники кросса и тут же отвечали на собственный вопрос. - Конечно, нельзя, но мы попробуем.

Так на старте оказались двуногие и четырехлапые участники.

Сейчас в частном приюте "Дворянское гнездо" 240 питомцев. В короткой жизни каждого - настоящая трагедия: всех нашли на улице, кого-то спасали от людской жестокости, а кого-то - от ран и болезней. А началось все с того, что три подруги решили создать приют для собак и кошек, безжалостно выброшенных на улицу. До этого у каждой дома уже жили несколько питомцев, брать других оказалось попросту некуда. Тогда подруги нашли подходящий частный дом и начали там все обустраивать для содержания животных.

Сейчас они вспоминают первую жительницу "Дворянского гнезда" - собаку Белку. Ее привезли в приют с шестью щенками, после того как малышей чуть не забросали камнями в одном из липецких дворов. Самое сложное было заставить животное поверить людям и запрыгнуть в машину. Белка попросту туда не шла. Тогда в авто забрали сначала маленьких щенков, и их мама последовала за ними. Теперь волонтеры вспоминают, как быстро она адаптировалась в новом доме. Поняла, что здесь ее никто не обидит, а щенков пристроят в добрые руки

С тех пор сюда привозят бездомышей из липецких дворов и окраин города, сначала лечат - жизнь на улице не проходит бесследно ни для кого из хвостатых, - а уже потом социализируют: учат вести себя корректно в разных ситуациях, но главное - снова доверять человеку.

- Как мы ищем хозяев нашим "дворянам"? В этом нам хорошо помогают социальные сети, - рассказывают волонтеры.

И действительно, аккаунты приюта заполнены художественными фото кошек и собак. На каждом снимке не просто красивое животное, но и его характер. Смотришь и сразу понятно, почему одной кошке нужна будет деликатная ласка и постоянное внимание человека, а другой - как можно больше игрушек и готовность участвовать в ее подвижных развлечениях. Например, собака Настя - очаровательная питомица соорганизатора приюта Ирины Шипельниковой - на забеге покорила сердца всех участников. Настя - спинальник: вместо задних лап у нее специальное приспособление на колесиках. И такое ощущение, что сама хвостатая бегунья не замечает разницы: она грациозно двигается, улыбаясь всем, кто улыбается ей, любит общаться с людьми и не против веселых компаний. Так, в забеге в поддержку обитателей приюта она тоже поучаствовала, финишировала и получила медаль.

История Насти - яркий пример, когда владелец и животное нашли друг друга. Ирина познакомилась с Настей в другом приюте и не смогла больше с ней расстаться. Сложно даже представить, какой уход требуется такой питомице, да только это ничуть не смутило ее хозяйку.

- В приюте десятки здоровых, ухоженных собак и кошек, - рассказывают волонтеры. - И когда люди приходят выбирать себе питомца среди них, все "хвосты" это чувствуют и понимают. Некоторые даже дефилируют перед потенциальными хозяевами: мол, смотрите, какие мы красавцы!

И все больше людей берут животных из приюта. В прошлом году, к примеру, из "Дворянского гнезда" вылетели больше сотни воспитанников. Волонтеры следят за судьбой каждой семьи, в которой оказалась кошка или собака, а семьи то и дело возвращаются в приют - с благодарностью и посильной помощью.

Помощь "Дворянскому гнезду" очень нужна: ежедневно здесь готовят 80 килограммов каши для собак. А кошкам выдают десятки упаковок мягкого корма и 15 килограммов - сухого. Благотворительный забег потому и устроили: каждый из 200 участников принес с собой крупу, тушенку или корм, пеленки, наполнители для кошачьего туалета, препараты против паразитов и много чего еще, что обязательно пригодится в приюте. В результате только кормов собрали больше центнера. И хотя хватит их ненадолго, волонтеры подчеркивают:

- Важно, что люди решили поучаствовать в жизни приюта, пришли на пробежку и пообщались с животными!

Станут такие благотворительные забеги регулярными или нет - пока сказать сложно. Только теперь спортивная инициатива получила высокую оценку региональных властей. Глава области Игорь Артамонов отметил, что такие пробежки - способ укрепить здоровье и позаботиться о братьях наших меньших. А важно и то и другое.

Компетентно

Артем Кирьянов, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив:

- Бездомные животные и отношение к ним людей - один из важных маркеров гуманизации общества. Периодически в публичном пространстве возникают сюжеты, связанные с нападениями бездомных собак на людей, или, напротив, с деятельностью так называемых догхантеров. Принятый в 2018 году после многолетнего обсуждения Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" стал большой победой зоозащитников и общественности, поскольку определил базовые гуманные принципы обращения с животными. Также законодательно определено, что с 1 января 2020 года во всех регионах должны быть построены и обязаны начать свою работу приюты для безнадзорных животных. Однако процесс идет достаточно сложно. Необходимость финансирования приютов, на мой взгляд, не главная проблема. Недостаточность компетенции муниципальных руководителей, отсутствие обратной связи с обществом, плохое информирование людей - вот основные препятствия выстраивания гуманной системы обращения с животными. Решение по безнадзорным животным необходимо искать в рамках усиления ответственности хозяев за оставление животных, наведении порядка в сфере разведения собак, чтобы на наших улицах не появлялось больше собак из ниоткуда.