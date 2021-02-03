В московских аптеках начали принимать электронные рецепты

С февраля 2021 года москвичи могут получать лекарственные препараты с помощью QR-кода без предъявления бумажного рецепта. В электронном виде выписываются как льготные, так и рецепты за полную стоимость. Проект запустился во всех аптеках, подведомственных Департаменту здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптечных сетей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет нам создавать и развивать максимально удобные для горожан сервисы. В 2014 году мы начали оформлять электронные рецепты в системе ЕМИАС, однако для пациента их нужно было распечатать на бланке, поставить печать и личную подпись врача. Мы с радостью сообщаем, что теперь москвичи могут получить выписанные врачом лекарства, предъявив QR-код на экране мобильного устройства. Эта опция доступна во всех аптеках Департамента здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптек. Всего по городу электронные рецепты принимают в более 750 аптечных точках. Во-первых, это удобно: электронный рецепт нельзя потерять или повредить - он всегда под рукой прямо в смартфоне. Кроме того, все детали лекарственных назначений и выписанных рецептов отражаются в электронной медкарте пациента. Во-вторых, это экономия времени для врача: выписка занимает около 30 секунд. В-третьих, это безопасно: электронный рецепт нельзя подделать, а также он исключает возможность несанкционированной передачи назначений лекарств другим людям или неоднократной покупки препаратов в разных аптеках по одной и той же бумаге. Еще одним плюсом является сокращение лишних передвижений пациента по поликлинике, что особенно важно в период пандемии", - рассказала она.

Благодаря проекту больше нет необходимости печатать рецепт на бумаге. Он подписывается квалифицированной электронной подписью врача, и пациентам достаточно будет показать QR-код на экране телефона. По этому коду в аптеке или аптечном пункте сотрудник получит детальную информацию о назначенных препаратах из ЕМИАС.

"Для тех пациентов, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде, хочет купить лекарства в аптеке, еще не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой регион, мы сохранили возможность получить рецепт на традиционном бумажном бланке", - отметила заммэра.

Все детали лекарственных назначений и выписанных рецептов, как действующих, так и уже обслуженных, доступны москвичам в электронной медицинской карте на портале mos.ru, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" (начиная с версии 5.15) или в инфоматах в любой столичной поликлинике. QR-код рецепта в целях безопасности размещен только в медкарте и в мобильном приложении.

В настоящее время к данному проекту уже подключено более 400 торговых точек. Их количество регулярно растет.

Пока электронный рецепт могут выписать только врачи поликлиник Департамента здравоохранения. Внедрение сервиса идет по этапам (округам). К концу февраля все поликлиники города будут выписывать электронные рецепты. В дальнейшем возможность подключиться к системе будет предоставлена коммерческим, ведомственным и федеральным медицинским организациям, расположенным в Москве.

Напомним, что получить лекарства бесплатно по льготному рецепту пациенты могут только в аптечных пунктах при поликлиниках и в аптеках сети "Аптеки столицы", подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы. Приобрести лекарства по рецептам за полную стоимость можно также в сети "Аптеки столицы" и коммерческих аптеках.