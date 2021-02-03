Новости

Россия поставит Индии первый полк С-400 до конца года 11:00
Вышел русский трейлер сериала о викторианских супергероях "Невероятные" 10:52
Новый легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" испытают в Сибири 10:52
В Самаре ученые восстановят слух с помощью виртуальной реальности 10:50
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России 10:48
В Хабаровском крае снимут ряд ограничений по коронавирусу 10:41
Челябинский ученый вывел формулу оценки алгоритмов без суперкомпьютера 10:34
Джен Псаки рассказала журналистам о несуществующем самолете 10:33
Самолет Владивосток - Москва сел в Югре из-за недомогания пассажира 10:31
В московских аптеках начали принимать электронные рецепты 10:20
Новейшая версия истребителя F-15EX совершила первый полет 10:04
Большинство депутатов Финляндии против обязательной вакцинации 10:00
Дюков высказался против сокращения клубов в РПЛ 09:53
В Подмосковье продавали без рецепта сильнодействующий препарат 09:22
Прокуратура направила в суд дело об убийстве воспитательницы в Подмосковье 09:16
Москвичей предупредили о метели 3 февраля 09:09
Правительство Японии расширило меры поддержки населения из-за продления ЧС 09:04
"Манчестер Юнайтед" забил девять голов в ворота "Саутгемптона" 08:53
СМИ: Контракт с худруком "Гоголь-центра" Серебренниковым продлен не будет 08:47
Буллит Свечникова принес "Каролине" победу над "Чикаго" 08:45
Неизвестный облил красной краской здание генконсульства РФ в Нью-Йорке 08:40
В ЦБ считают, что льготная ипотека теряет социальную направленность 08:35
Капризов забросил третью в сезоне шайбу за "Миннесоту" 08:24
В Москве откроется бесплатная школа нянь 08:17
Огонь уничтожил более 70 домов на западе Австралии 07:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 10:20
Рубрика: Общество

В московских аптеках начали принимать электронные рецепты

Текст: Любовь Проценко

С февраля 2021 года москвичи могут получать лекарственные препараты с помощью QR-кода без предъявления бумажного рецепта. В электронном виде выписываются как льготные, так и рецепты за полную стоимость. Проект запустился во всех аптеках, подведомственных Департаменту здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптечных сетей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве запущена полная версия "Электронного дома"

"Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет нам создавать и развивать максимально удобные для горожан сервисы. В 2014 году мы начали оформлять электронные рецепты в системе ЕМИАС, однако для пациента их нужно было распечатать на бланке, поставить печать и личную подпись врача. Мы с радостью сообщаем, что теперь москвичи могут получить выписанные врачом лекарства, предъявив QR-код на экране мобильного устройства. Эта опция доступна во всех аптеках Департамента здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптек. Всего по городу электронные рецепты принимают в более 750 аптечных точках. Во-первых, это удобно: электронный рецепт нельзя потерять или повредить - он всегда под рукой прямо в смартфоне. Кроме того, все детали лекарственных назначений и выписанных рецептов отражаются в электронной медкарте пациента. Во-вторых, это экономия времени для врача: выписка занимает около 30 секунд. В-третьих, это безопасно: электронный рецепт нельзя подделать, а также он исключает возможность несанкционированной передачи назначений лекарств другим людям или неоднократной покупки препаратов в разных аптеках по одной и той же бумаге. Еще одним плюсом является сокращение лишних передвижений пациента по поликлинике, что особенно важно в период пандемии", - рассказала она.

Благодаря проекту больше нет необходимости печатать рецепт на бумаге. Он подписывается квалифицированной электронной подписью врача, и пациентам достаточно будет показать QR-код на экране телефона. По этому коду в аптеке или аптечном пункте сотрудник получит детальную информацию о назначенных препаратах из ЕМИАС.

"Для тех пациентов, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде, хочет купить лекарства в аптеке, еще не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой регион, мы сохранили возможность получить рецепт на традиционном бумажном бланке", - отметила заммэра.

Все детали лекарственных назначений и выписанных рецептов, как действующих, так и уже обслуженных, доступны москвичам в электронной медицинской карте на портале mos.ru, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" (начиная с версии 5.15) или в инфоматах в любой столичной поликлинике. QR-код рецепта в целях безопасности размещен только в медкарте и в мобильном приложении.

Фото: Сергей Михеев / РГ
Собянин заявил об открытии после реконструкции сразу четырех поликлиник

В настоящее время к данному проекту уже подключено более 400 торговых точек. Их количество регулярно растет.

Пока электронный рецепт могут выписать только врачи поликлиник Департамента здравоохранения. Внедрение сервиса идет по этапам (округам). К концу февраля все поликлиники города будут выписывать электронные рецепты. В дальнейшем возможность подключиться к системе будет предоставлена коммерческим, ведомственным и федеральным медицинским организациям, расположенным в Москве.

Напомним, что получить лекарства бесплатно по льготному рецепту пациенты могут только в аптечных пунктах при поликлиниках и в аптеках сети "Аптеки столицы", подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы. Приобрести лекарства по рецептам за полную стоимость можно также в сети "Аптеки столицы" и коммерческих аптеках.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

СМИ: Минэкономики разработало для Крыма особый режим инвестирования
Зеленский отключил все оппозиционные телеканалы
Пентагон: Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне сколько потребуется
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России
Эффективность вакцины "Спутник V" подтверждена на уровне 91,6%
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно