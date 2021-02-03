В московском метро девушка-полицейский спасла мужчину

Старший сержант УВД на московском метрополитене Наталья Воронкова спасла жизнь пассажиру, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Сержант несла службу на станции "Филевский парк" и увидела, как один из пассажиров отказался на рельсах. Наталья Воронкова быстро сообщила о ЧП дежурному по станции, и машинисты получили оповещение. Пассажир на рельсах вел себя эмоционально, но после разговора с сержантом сам поднялся на платформу.

Прибывшие медики оказали мужчине квалифицированную помощь. "В органах внутренних дел я служу уже 15 лет, видела разные ситуации, - рассказала Наталья Воронкова. - Мой долг как сотрудника полиции всегда приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. Я понимала, что любое промедление могло обернуться трагедией, и этого нельзя было допустить".