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Текст:   Сергей Бабкин 
16:56 03.02.2021

В Москве найдены ультрадешевые квартиры

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Риэлторы нашли в столице сегмент ультрадешевых квартир - их стоимость ниже 3 миллионов рублей.

В Москве рухнул спрос на вторичную недвижимость

Площадь таких квартир варьируется от 13 до 76 квадратных метров. Казалось бы, предложение выгодное, однако потенциальным покупателям необходимо проверить некоторые важные моменты.

По мнению гендиректора Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерия Летенкова, при покупке жилья нужно смотреть на документы и ситуацию, ведь "просто так никто дешево не продает".

"Продавец может вынуждено продавать из-за собственный долгов, - говорит Валерий Летенков. - В этом случае сделка может быть оспорена. Если объект попадет в конкурсную массу, то новый владелец может лишиться квартиры. Вторым популярным вариантом продажи объекта дешево является свежее наследство. Опасность здесь тоже есть, так как в течение трех лет могут появиться родственники, которые будут претендовать на данный объект".

Как отмечают риэлторы, самые дешевые объекты на московской "вторичке" - это переделанные из комнат студии. И здесь есть риск нарваться на незаконную перепланировку с переносом санузлов. "Главный риск здесь состоит в том, что могут прийти люди из контролирующих органов и заставить переделывать объект в то состояние, которое есть на поэтажном плане", - констатировал Валерий Летенков.

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