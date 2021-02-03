В Москве найдены ультрадешевые квартиры

Риэлторы нашли в столице сегмент ультрадешевых квартир - их стоимость ниже 3 миллионов рублей.

Площадь таких квартир варьируется от 13 до 76 квадратных метров. Казалось бы, предложение выгодное, однако потенциальным покупателям необходимо проверить некоторые важные моменты.

По мнению гендиректора Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерия Летенкова, при покупке жилья нужно смотреть на документы и ситуацию, ведь "просто так никто дешево не продает".

"Продавец может вынуждено продавать из-за собственный долгов, - говорит Валерий Летенков. - В этом случае сделка может быть оспорена. Если объект попадет в конкурсную массу, то новый владелец может лишиться квартиры. Вторым популярным вариантом продажи объекта дешево является свежее наследство. Опасность здесь тоже есть, так как в течение трех лет могут появиться родственники, которые будут претендовать на данный объект".

Как отмечают риэлторы, самые дешевые объекты на московской "вторичке" - это переделанные из комнат студии. И здесь есть риск нарваться на незаконную перепланировку с переносом санузлов. "Главный риск здесь состоит в том, что могут прийти люди из контролирующих органов и заставить переделывать объект в то состояние, которое есть на поэтажном плане", - констатировал Валерий Летенков.