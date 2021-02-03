В Москве откроется бесплатная школа нянь

В Москве открывается новый поток бесплатной школы нянь, сообщает официальный портал мэрии. Занятия будут проводить специалисты сервиса "Бабушка на час" на площадке центра "Моя карьера". Как сообщается на сайте проекта, предусмотрены очные занятия и онлайн-формат.

Участников курса ждут занятия, посвященные игротерапии, песочной терапии, развитию у ребенка эмоционального интеллекта. Еще слушателям расскажут о способах разрешения конфликтных ситуаций и о многом другом.

Участники будут получать задания для самостоятельной работы. Студенты после успешно сданных экзаменов получат сертификаты, и это станет бонусом при трудоустройстве. Записаться на бесплатные курсы можно здесь.