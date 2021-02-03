Новости

В Подмосковье продавали без рецепта сильнодействующий препарат 09:22
Прокуратура направила в суд дело об убийстве воспитательницы в Подмосковье 09:16
Москвичей предупредили о метели 3 февраля 09:09
Правительство Японии расширило меры поддержки населения из-за продления ЧС 09:04
"Манчестер Юнайтед" забил девять голов в ворота "Саутгемптона" 08:53
СМИ: Контракт с худруком "Гоголь-центра" Серебренниковым продлен не будет 08:47
Буллит Свечникова принес "Каролине" победу над "Чикаго" 08:45
Неизвестный облил красной краской здание генконсульства РФ в Нью-Йорке 08:40
В ЦБ считают, что льготная ипотека теряет социальную направленность 08:35
Капризов забросил третью в сезоне шайбу за "Миннесоту" 08:24
В Москве откроется бесплатная школа нянь 08:17
Огонь уничтожил более 70 домов на западе Австралии 07:51
В разработке пакета мер поддержки ИТ-отрасли участвуют свыше 250 компаний 07:51
Трампу предъявят обвинения в личной ответственности за нападение на Капитолий 07:05
Роспотребнадзор: Полная слепота после COVID-19 является единичным случаем 07:02
Что будет, если выпить алкоголь после прививки от COVID-19 06:25
Направленная Трампом на Ближний Восток авианосная группа покинет регион 05:49
В Гонконге ограничительные меры из-за COVID-19 продлили до 17 февраля 05:45
Пентагон: Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне сколько потребуется 05:24
Хабаровский нефтезавод возобновил выпуск бензина 04:31
В ВОЗ заявили о новом антирекорде смертности от коронавируса в мире 04:22
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США 4 февраля 03:50
В Дубае усилят коронавирусные ограничения 03:41
Байден отменил ряд указов Трампа в сфере миграционной политики 03:11
ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса выявлен за неделю еще в 10 странах 02:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 08:17
Рубрика: Общество

В Москве откроется бесплатная школа нянь

Текст: Сергей Бабкин

В Москве открывается новый поток бесплатной школы нянь, сообщает официальный портал мэрии. Занятия будут проводить специалисты сервиса "Бабушка на час" на площадке центра "Моя карьера". Как сообщается на сайте проекта, предусмотрены очные занятия и онлайн-формат.

Фото: iStock
Как в Москве родителям выбрать лучшую няню

Участников курса ждут занятия, посвященные игротерапии, песочной терапии, развитию у ребенка эмоционального интеллекта. Еще слушателям расскажут о способах разрешения конфликтных ситуаций и о многом другом.

Участники будут получать задания для самостоятельной работы. Студенты после успешно сданных экзаменов получат сертификаты, и это станет бонусом при трудоустройстве. Записаться на бесплатные курсы можно здесь.

В регионах Общество Семья и дети Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Мониторинговый комитет ОПЕК+ оценит восстановление нефтяного рынка
В ЦБ считают, что льготная ипотека теряет социальную направленность
Зеленский отключил все оппозиционные телеканалы
Еще два российских города возобновят международное авиасообщение
Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны РФ
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна