В Москве завершился первый трехдневный музыкальный фестиваль offline

После снятия ряда ограничений из-за коронавируса в Москве состоялся первый в году музыкальный фестиваль. Он был приурочен к десятилетию клуба "Гластонбери" и продолжался все выходные. Зрители шли охотно: за время пандемии мы уже соскучились по столь долгим концертам.

В пятницу концерты начинались в шесть часов вечера, в субботу - в 16.00, а заканчивались только в одиннадцать. Цена билетов при этом была вполне гуманной - 1200 рублей. А среди артистов и групп оказалось немало звезд тяжелого рока, фолка, дрим-фолка и экспериментальных направлений в актуальной инди-музыке.

Перед концертами можно было примериться к мотоциклу, тоже составляющему колоритное внутреннее убранство клуба, снова ощутить забытое за время пандемии предчувствие музыкального праздника, встретить давних друзей, обсудить фестивальную афишу. Ради юбилея в программе было заявлено 20 групп, играющих самую разную музыку. Поэтому концерты решили проводить одновременно сразу в двух залах: Большом и Камерном, чтобы все гости могли выбрать, кого послушать. Да и получше узнать, что их любимые артисты успели сочинить и записать во время пандемии. Многие зрители постоянно перемещались - между двумя площадками. Благо все артисты и группы играли полновесные сеты от пятидесяти минут до часа. И везде хотелось успеть…

Первый день был самым громким и по именам и по звуку - его отдали рокерам. Открывал программу пятницы виртуозный гитарист Дмитрий Четвергов, успевший поиграть в джаз-рок и фьюжн-квартете "Квадро", причем сменивший там такого рок-мэтра, как Виктор Зинчук. Да и дальше в карьере у мастера импровизации, жесткого звука и экспрессивных развернутых соло хватало звездных коллективов. Он играл в хард-роковом "Кураже" вокалиста Андрея Кольчугина и басиста Михаила Саушева, неожиданно оказался и в "Дюне" у Виктора Рыбина, но вернулся в рок и вновь играет импульсивную и динамичную музыку, где тон и настроение задает лидер-гитара. В "Гластонбери" снова акцент был сделан на инструментальную музыку.

Впрочем, если сет Четвергова был пиршеством отменного гитарного звука и драйва, то затем был триумф вокала и разных исполнительских приемов: на сцену вышел экс-солист "Арии" и "Автографа" Артур Беркут, собравший ныне свой сопровождающий коллектив. Теперь фронтмен и сам, порой, берет в руки акустическую гитару. И по-прежнему любит тяжелый рок, особенно впечатляющий в мощном треке "Победителей не судят", но больше именитый фронтмен снова успешен в напевных и драматичных рок-балладах. Да, прежде он пел в "Арии" и "Улицу Роз", и "Беспечного ангела", ну а теперь зрители просили спеть уже его собственные композиции и "Ты не один", и "100 дорог", другие любимые хиты.

Ну а завершала день в Большом зале кавер-группа Easy Dizzi, спевшая, конечно, и Thunderstruck, и другие хиты культовых австралийцев AC/DC. Солист тоже формировано сипел и был в кепке, как у Брайана Джонсона, а лидер-гитарист - нарезал нервные, почти визгливые соло в школьной форме и шортах, как у Агнуса Янга. Кто-то в зале восторженно танцевал, кто-то - уже спешил в соседний, в Камерный.

Там ждали ветеранов ироничного и глумливого рока еще из 80-х "Манго - Манго", с их задорными насмешливыми хитами "Таких не берут в космонавты" и "Пули". Очевидно, что многому у этой группы Андрея Гордеева научился и "Ленинград" Сергея Шнурова. Хотя "Манго - Манго", впрочем, никогда не переходили на лапидарную лексику.

Второй день был отдан фолк-музыке. И в двух залах выступили уже восемь коллективов, среди которых особенно впечатлила своим хрустальным, хрупким и взволнованным, пылким фолком группа Wallace Band, со скрипкой и поющей баянисткой. И, пожалуй, лучшие продолжатели традиций кельтской музыки на нашей сцене "Тинтал", как раз и закрывавшие программу фестивального дня.

Ну а в третий день выступили и главные звезды отечественного фолка, да может, и всего фестиваля - фолк-рок группа "Обними кита" - участник "Нашествия" и многих других российских фестивалей последних лет. Они играют очень красивую и трепетную, романтичную, эмоциональную музыку, порой забирающуюся на территорию барокко или арт-рока.

Лидер "китов" - певица и гитаристка Екатерина Рыбакова записала в сольном альбоме и несколько песен с Алексеем Горшеневым, но теперь группа, в которой играют также гитарист, басист, виолончелистка и даже исполнитель на кахоне, уже не отвлекаются на другие проекты. А недавно у "китов" вышел очередной сингл "В одной из параллельных вселенных". Вот и на концерте в "Гластобери" чарующие строчки и мелодии группы снова звучали изысканно-душевно, нежно, полифонично и очень влекущее-волшебно, будто бы иллюстрациями к книгам Толкина.

Эти три дня подтвердили: фолк-музыка вновь популярна, вот и программу на Камерной сцене закрывало девичье трио "Немного нервно", играющее дрим-фолк - скрипка, гитара, клавишные. И правильно, что девушки из России и Украины играли в самом финале: уже выходя на улицу, хотелось снова подпевать их согревающим строчкам: "Все что не убивает тебя - делает тебя светлей" или "Я люблю тебя - значит, с тобой ничего не случится"…

И уже чтобы помнить об этом весь год, стоило идти на этот первый offline фестиваль-2021.

Кстати

А вот ежегодный фестиваль "Метал-Ёлка" с участием "Арии", "Черного обелиска", Сергея Маврина и "Харизмы" переносили дважды. Вначале он должен был состояться сразу после Нового года. Затем 16-17 января. Новая дата - 23 и 24 февраля. Но название, наверно, впервые придется поменять: Новый год уже давно прошел...

Между прочим

А в США фестивали-2021 уже начали отменять. Трехдневный Coachella в Калифорнии, на котором впервые должны были выступить российские артисты - Сергей Шнуров и "Ленинград" - перенесен в третий раз за два года. Не названо даже примерной даты. А представитель Оргкомитета Марк Джейджер был откровенен: "То, что музыка и концерты смогут вернуться только в 2022 году - увы, самый реалистичный сценарий"… Наши - "Дикая мята", "Нашествие", "Чернозем", Усадьба Jazz и другие пока молчат.