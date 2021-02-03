В Орле мужчина погиб при пожаре в коллекторе

В Орле при пожаре в тепловом коллекторе погиб 60-летний мужчина, еще двое орловцев - 1971 и 1979 годов рождения - госпитализированы в областную клиническую больницу с ожогами.

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, информация по пожаре по улице Черкасской поступила в ЕДДС в 23 часа накануне. Как оказалось, в тепловом коллекторе горел мусор. Теперь по факту гибели человека в СК по региону проводится доследственная проверка.

Как отметили в ведомстве, следователи назначили ряд экспертиз, чтобы восстановить обстоятельства пожара и гибели человека.