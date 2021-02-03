В Подмосковье откроют еще 10 центров помощи при ДТП

Воспользоваться услугами центров помощи водителям при ДТП в этом году смогут жители еще 10 городов Подмосковья. К центрам, уже действующим в Красногорске, Химках, Мытищах, Истре, Одинцове, Подольске и Люберцах, добавятся аналогичные организации в Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Королеве, Видном, Раменском, Пушкинском, Щелковском, Богородском и Домодедовском округах.

Ежедневно в Подмосковье случаются порядка 600 дорожных аварий без пострадавших. Если это происходит в час пик, участники ждут приезда ГИБДД в среднем 3 часа. Все это время машины, на которых вообще может не быть никаких видимых повреждений, стоят на дороге, создавая ненужную пробку. Но даже и не это самое страшное. Куда страшней то, что оба остановившихся из-за незначительной аварии водителя могут стать участниками повторного ДТП, особенно если дело происходит где-то на магистрали. "В прошлом году у нас в таких ДТП погибли 48 и пострадали 209 человек", - делится министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Вы скажете: а чего они стоят на дороге часами, есть же европротоколы! Есть, только пользуются ими не больше 15% участников мелких аварий. Водители боятся наделать ошибок, а неправильный документ страховая компания не примет. Исправить ошибки не всегда можно оперативно, особенно если кто-то из участников происшествия - из другого региона. Он уже через день может быть далеко от Москвы. А еще случается так, что виновник аварии уже на следующий день меняет мнение и начинает утверждать, что он ни в чем не виноват и подписал европротокол под давлением.

С центрами помощи - совсем другое дело. В городах, где они есть, звонки участников мелких аварий переводятся на специалиста такого центра, который является сотрудником ГИБДД. Он объясняет, как правильно заполнить бумаги и произвести фотофиксацию, чтобы у страховщиков не возникло претензий к оформлению протокола. Если между участниками ДТП нет разногласий, они быстро составляют документ и разъезжаются. Если же есть - их приглашают прямо с места аварии подъехать в центр. Но в любом случае место происшествия автолюбители покидают быстро.

"Там, где работают центры, время оформления ДТП без пострадавших сократилось с трех часов до 40 минут, а общий объем европротоколов вырос с 15 почти до 60 процентов", - утверждает Гержик. Он привел и такие данные: первые семь центров в области открывались в течение прошлого года. С того времени их услугами воспользовались участники 25 тысяч мелких аварий. 14 тысяч раз водителям хватило телефонной консультации. На оформление еще 11 тысяч происшествий участники приезжали в центры. Они работают круглосуточно.