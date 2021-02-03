В Подмосковье продавали без рецепта сильнодействующий препарат

В Подмосковье пытались продать без рецепта две тысячи капсул сильнодействующего препарата. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Балашихинское" получили оперативную информацию о том, что в течение нескольких месяцев в одной из аптек безрецептурно продают лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества.

Наркополицейские задокументировали продажу 7 капсул сильного анальгетика местной жительнице без соответствующего рецепта и возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что сбыт происходил исключительно за наличный расчет, без кассового чека, по завышенной цене. При поступлении товара в аптеку сотрудники избавлялись от потребительской упаковки, чтобы скрыть сведения, позволяющие в дальнейшем идентифицировать проданный ими препарат.

Полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" провели 5 обысков в аптечном пункте и по местам жительства четырех фармацевтов и обнаружили свыше 2 тысяч капсул сильнодействующего препарата "Лирика".