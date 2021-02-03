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Рубрика: Происшествия

Шаровая молния

"Веселящий газ" продают вопреки запретам
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8372)
С 1 января в России полностью запрещена продажа закиси азота ("веселящего газа") для целей, не связанных с промышленным производством. Однако "черный" оборот это не остановило: две недели назад погиб 16-летний москвич, надышавшись одурманивающим веществом.

Этот парнишка, к сожалению, далеко не первая жертва дурманящих "шариков" в регионе. "Когда полтора года назад мы впервые прошли с негласными рейдами по кальянным, то поняли масштаб проблемы, - рассказала "РГ" уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. - "Веселящий газ" продавался в свободном доступе, подростки покупали его. И никто не спрашивал, сколько им лет". Газ этот вполне нормально применим в медицине и на кулинарных производствах. Поэтому собственно и речь о его полном запрете не ведется. В то же время несовершеннолетние пользуются им как наркотиком. "При вдыхании веселящего газа человек ощущает эйфорию, состояние радости, восторга, безудержный смех, он убирает чувство тревоги, вызывает состояние, похожее на опьянение", - отмечают специалисты Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора. Эффекта хватает на 30 секунд. Зато последствия употребления могут сохраниться на всю жизнь. Среди наиболее вероятных - сердечная недостаточность, бесплодие, психические заболевания. Но что еще более опасно - сильнейшая интоксикация. В медицине, где применение закиси разрешено, газ вводят дозированно. К тому же его разбавляют кислородом в соотношении 70 на 30. А подростки зачастую получают ударную дозу, что приводит к тяжелейшим последствиям.

Минздрав включит "веселящий газ" в перечень одурманивающих веществ

Забавы с шариками, судя по последним рейдам столичного ОАТИ, продолжаются и в развлекательных заведениях. По словам главного инспектора объединения Андрея Поплавского, в полночь 9 января в баре "Энигма" на Покровке во время антиковидной проверки застали в основном подростков. А в одном из помещений нашли несколько газовых баллонов и множество использованных шариков. Хотя самого факта реализации не зафиксировали, стало понятно: "шаровая" молния может ударить по московской молодежи еще не раз.

Впрочем, отмечает уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, с вступлением в силу изменений в федеральное законодательство у всей системы профилактики появится реальный инструмент борьбы за здоровье детей. Как объяснил "РГ" адвокат Владимир Постанюк, за применение закиси азота не по назначению будут привлекать к ответственности по статье 14.2 КоАП и статье 238 УК. За незаконную продажу виновника привлекут по "административке". То есть если некое физическое лицо продаст подростку закись, то виновник выплатит штраф от 1 до 2 тысяч рублей, должностные лица и ИП - от 10 до 20 тысяч, юрлица - от 50 до 150 тысяч рублей, подчеркивает Постанюк. Если будет причинен вред здоровью или смерть, то это уже уголовная ответственность. И срок до 6 лет.

Пока идет борьба с "веселящими" шариками, наступает новый враг - сниффинг. Это газовая токсикомания

А пока идет борьба против "веселящих шариков", наступает новый враг - сниффинг. Это газовая токсикомания - увы, она тоже постепенно входит в моду. "Здесь мы имеем дело со схожими явлениями: и в случае со сниффингом, и в случае с употреблением "веселящего газа" потребители, зачастую школьники, ищут эйфории, а находят смерть, - рассказал "РГ" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

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