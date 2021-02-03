В Тамбове раскрыли изнасилование 30-летней давности по случайному следу

Личность преступника, который изнасиловал и ограбил женщину в 1991 году, установили тамбовские следователи благодаря единственному уцелевшему отпечатку пальца.

Как рассказали в управлении СК по региону, разбойник оставил следы на раме окна, но только один из них оказался пригоден для идентификации.

Нападение было совершено в Тамбове рано утром 18 апреля 1991 года. Молодой человек влез в квартиру на первом этаже через открытую форточку, разбудил спавшую там 31-летнюю женщину и, угрожая ножом, изнасиловал. Затем забрал серьги и деньги и скрылся.

Разыскать злоумышленника по горячим следам не удалось, установить личность - тоже. Уголовное дело "зависло" почти на 30 лет. И вот при очередной проверке данных автоматизированная система дактилоскопических учетов выдала совпадение. След пальца руки, зафиксированный на месте происшествия, оставил ныне 55-летний ранее судимый житель одного из райцентров Тамбовской области.

Следователи предъявили мужчине обвинение в изнасиловании и разбое. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.