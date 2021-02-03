В Воронеже на улице жестоко убили учительницу

В Воронеже зверски убили 47-летнюю учительницу одной из школ города. Преступник нанес женщине как минимум семь ножевых ранений в лицо, шею и грудь.

По предварительным данным, учительница возвращалась домой, в момент нападения она разговаривала по телефону с подругой. Та услышала: "Меня убивают!" - и вызвала полицию. Приехавший наряд обнаружил на обочине трассы окровавленное, изрезанное ножом тело любимого многими педагога.

Женщина была убита около 20 часов понедельника на северной окраине города у пешеходного перехода. По одной из версий, мотивом нападения стал грабеж - пропали сумка и телефон женщины. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве, связанном с разбоем (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Соболезнования родным и близким погибшей выразили городские власти. Мэр Воронежа Вадим Кстенин назвал преступление бесчеловечным и выразил надежду, что злодеяние не останется безнаказанным.