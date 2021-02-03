В Воронеже разгорелся скандал вокруг квитанций за отопление

Как оказалось, для поставщика тепла долго не могли утвердить тариф, а когда это наконец произошло, клиентам выставили к оплате долг за два с половиной месяца, по шесть-восемь тысяч за каждый. Поскольку цифры выглядели явно несоразмерными объему услуги, жители начали бить во все колокола. В УК пытались объяснить столь большие начисления тем, что новоселы продолжают делать в доме ремонт: открывают окна и двери, увеличивая расход тепла. Людей это не успокоило.
Обсудить резонансную ситуацию со всеми заинтересованными сторонами попытались на днях в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта. Встреча могла состояться и ранее, но собственник фирмы-застройщика (ГК "Проект Инвест", которая фактически контролирует управляющую компанию и котельную) Николай Ступин был за рубежом. Как только вернулся - изучил вопрос, признал, что начисления получились действительно странные.
Ступин сообщил, что дал указание снять общедомовой счетчик тепла и отправить его на гарантийный ремонт. Прибор оказался неисправным. Вместо него поставили другой, его показания будут фиксировать еженедельно под контролем жильцов. Исходя из этих данных рассчитают платежи в феврале. Затем февральское потребление сравнят с данными с октября по январь. Если расхождение будет велико, людям сделают перерасчет. Квитанции за предыдущие месяцы пока можно не оплачивать.
Проблемный дом внепланово проверили специалисты госжилинспекции. Их выводы будут обнародованы позже, тогда представители застройщика вновь встретятся с "народным активом".
Тем временем в другом районе Воронежа, в Никольском, завершился многолетний спор жителей с коммунальщиками, также связанный с оплатой тепла. Люди вскладчину, за 170 тысяч рублей, установили общедомовой счетчик еще в 2012 году, но поставщик ресурса вскоре отказался принимать его показания.
- То погрешность не та, то разница температур подачи и "обратки", то какие-то проблемы в состоянии теплоузла. Провели несколько поверок, в том числе платную, за 17 тысяч. Не помогло. Мастер, который постоянно обслуживает наш общий счетчик, разводил руками и уверял, что прибор всегда был в рабочем состоянии. Мы оказались в тупиковой ситуации, - рассказала жительница дома Лилия Калюжная.
За отопление своей 64-метровой квартиры ей приходилось отдавать по 6,4 тысячи рублей в месяц. В других домах Воронежа, где установлен счетчик тепла, этой суммы может хватить на оплату всех коммунальных услуг за помещение аналогичной площади.
Капремонт прибора не помог. Поставщиков тепла снова не устроила погрешность в его работе.
Жители Никольского безуспешно писали во все инстанции, в конце концов дошли до ОНФ. При его поддержке удалось привлечь к ситуации внимание прокуратуры, жилинспекции и мэрии. Пока надзорные органы ищут виноватых, жильцам начали выставлять счета исходя из фактического потребления.
В администрации Воронежа сообщили, что архивные данные подтверждают работоспособность прибора с 26 октября 2020 года. Будет сделан перерасчет.