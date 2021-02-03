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03.02.2021 12:12

Жаркие счета

В Воронеже разгорелся скандал вокруг квитанций за отопление
Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 22(8373)
Астрономические суммы в квитанциях за тепло возмутили жильцов одной из новостроек по улице Ломоносова. В начале января воронежцы получили счета на 20, а то и 30 тысяч рублей - в зависимости от площади квартиры.

Как оказалось, для поставщика тепла долго не могли утвердить тариф, а когда это наконец произошло, клиентам выставили к оплате долг за два с половиной месяца, по шесть-восемь тысяч за каждый. Поскольку цифры выглядели явно несоразмерными объему услуги, жители начали бить во все колокола. В УК пытались объяснить столь большие начисления тем, что новоселы продолжают делать в доме ремонт: открывают окна и двери, увеличивая расход тепла. Людей это не успокоило.

Фото: iStock
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Обсудить резонансную ситуацию со всеми заинтересованными сторонами попытались на днях в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта. Встреча могла состояться и ранее, но собственник фирмы-застройщика (ГК "Проект Инвест", которая фактически контролирует управляющую компанию и котельную) Николай Ступин был за рубежом. Как только вернулся - изучил вопрос, признал, что начисления получились действительно странные.

Ступин сообщил, что дал указание снять общедомовой счетчик тепла и отправить его на гарантийный ремонт. Прибор оказался неисправным. Вместо него поставили другой, его показания будут фиксировать еженедельно под контролем жильцов. Исходя из этих данных рассчитают платежи в феврале. Затем февральское потребление сравнят с данными с октября по январь. Если расхождение будет велико, людям сделают перерасчет. Квитанции за предыдущие месяцы пока можно не оплачивать.

В УК пытались объяснить большие начисления тем, что новоселы делают ремонт: открывают окна и двери, увеличивая расход тепла

Проблемный дом внепланово проверили специалисты госжилинспекции. Их выводы будут обнародованы позже, тогда представители застройщика вновь встретятся с "народным активом".

Тем временем в другом районе Воронежа, в Никольском, завершился многолетний спор жителей с коммунальщиками, также связанный с оплатой тепла. Люди вскладчину, за 170 тысяч рублей, установили общедомовой счетчик еще в 2012 году, но поставщик ресурса вскоре отказался принимать его показания.

- То погрешность не та, то разница температур подачи и "обратки", то какие-то проблемы в состоянии теплоузла. Провели несколько поверок, в том числе платную, за 17 тысяч. Не помогло. Мастер, который постоянно обслуживает наш общий счетчик, разводил руками и уверял, что прибор всегда был в рабочем состоянии. Мы оказались в тупиковой ситуации, - рассказала жительница дома Лилия Калюжная.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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За отопление своей 64-метровой квартиры ей приходилось отдавать по 6,4 тысячи рублей в месяц. В других домах Воронежа, где установлен счетчик тепла, этой суммы может хватить на оплату всех коммунальных услуг за помещение аналогичной площади.

Капремонт прибора не помог. Поставщиков тепла снова не устроила погрешность в его работе.

Жители Никольского безуспешно писали во все инстанции, в конце концов дошли до ОНФ. При его поддержке удалось привлечь к ситуации внимание прокуратуры, жилинспекции и мэрии. Пока надзорные органы ищут виноватых, жильцам начали выставлять счета исходя из фактического потребления.

В администрации Воронежа сообщили, что архивные данные подтверждают работоспособность прибора с 26 октября 2020 года. Будет сделан перерасчет.

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