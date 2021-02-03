Задержан поджигатель служебного автомобиля Росгвардии

Столичная полиция задержала подозреваемого в поджоге служебного автомобиля Росгвардии в центре Москвы 31 января, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полиции отметили, что 26-летний мужчина был задержан сотрудниками столичного уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из УВД Центрального административного округа. Задержанный подозревается в том, что поджег колесо автомобиля Росгвардии во время проведения несогласованной акции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".