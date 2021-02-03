Инфраструктурные облигации помогут строительству жилья в пяти регионах

Первые соглашения с регионами о реализации проектов с привлечением инфраструктурных облигаций заключил ДОМ.РФ.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписал с руководством Тульской и Сахалинской областей соглашения о намерении сотрудничества, в том числе по реализации проектов строительства инфраструктуры с привлечением механизма инфраструктурных облигаций. Проекты могут стартовать уже в течение 2021 года.

В Тульской области, сообщил Мутко, с помощью инфраструктурных облигаций будет построено 750 тысяч кв. м жилья, в Сахалинской - 800 тысяч кв. м. "К 2030 году мы должны выйти на ввод жилья в объеме 120 млн квадратных метров. Для этого нужны, в том числе и новые механизмы. Так, например, в конце прошлого года был принят порядок финансирования проектов с использованием инфраструктурных облигаций. Сейчас ДОМ.РФ работает над запуском инфраструктурных облигаций, которые помогут решить задачу по реализации масштабных проектов, где требуется повысить доступность инженерной, транспортной, социальной и общегородской инфраструктуры. Соглашения о намерениях с Сахалинской и Тульской областями уже подписаны, в проработке находятся проекты в Ленинградской, Тюменской и Ростовской областях", - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В целом проекты в пяти пилотных регионах должны содействовать возведению более 4,5 млн кв. м жилых домов. Также к строительству с помощью инфраструктурных облигаций вскоре могут подключиться Воронежская область и Красноярский край.