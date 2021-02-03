Метель прервала авиасообщение между Сахалином и Итурупом

Обрушившаяся на Итуруп метель заблокировала работу международного аэропорта Ясный в Курильске.

Согласно данным аэропорта Южно-Сахалинска, сегодня отменены два рейса: из Южно-Сахалинска в Курильск и в обратном направлении. Информация о вылетах появится 4 февраля в 15.10 местного времени.

Из-за непогоды также отменили рейс из областной столицы в Шахтерск, расположенный в центральной части Сахалина. Данные о вылете предоставят завтра в 9 утра.

По предварительной информации ТАСС, никто из пассажиров не нуждается в гостинице.

Многие районы области оказались во власти снежной стихии. По данным Telegam-канала правительства региона, в Холмске отменили занятия для учащихся второй смены. МЧС сообщило, что в связи с ограниченной видимостью с 12 часов закрыта для пассажирского сообщения автодорога Невельск - Холмск.