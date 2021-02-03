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Рубрика: Происшествия

На Камчатке произошли два землетрясения

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае в среду зафиксированы два землетрясения, сообщает Камчатский филиал Единой Геодезической службы РАН.

На Сахалине произошло землетрясение

Первое сейсмособытие магнитудой 4,1 произошло ночью у восточного побережья на глубине 59 километров. Эпицентр находился в 129 километрах от Усть-Камчатска.

Утром у западного побережья произошло второе землетрясение магнитудой 3,8 на глубине шесть километров. Эпицентр был в 89 километрах от поселка Палана.

По данным регионального ГУ МЧС, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались, жертв и разрушений нет, передает "Интерфакс".

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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