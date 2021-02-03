Вообще-то Олег Погодаев - филолог. И стремление познавать историю и культуру родного города пусть не напрямую, но все-таки связано с его гуманитарной профессией. Однако биографию Свободного, которому насчитывается более века, и судьбы своих земляков краевед изучает не только в архивах, но и очень даже прикладным методом: воскрешая старинные часы, граммофоны, патефоны и музыкальные шкатулки. Говорит, что они хранят массу забытых тайн, которые когда-то будоражили этот дальневосточный городок.

Олег Погодаев: От любимых часов не смогу отказаться никогда. Фото: Владимир Межов

Где у часов сердце?

В холле Свободненского краеведческого музея тихо и гулко. Оказалось, это идеальное место для разговора.

- Часы - живой организм. Очень много схожего. А самое лучшее масло для них - то, которое получают из костного мозга животных. Его иногда так и называют - костяное, - со знанием дела говорит Олег Погодаев.

Любовь к механическим часам и желание их "полечить" мальчишке привил дед, который заменил ему ушедшего из семьи отца.

Дед работал заведующим гаражом, механизмы знал и понимал, как свою ладошку.

Были у него любимые часы 30-х годов прошлого века. Он их часто разбирал, смазывал, смотрел на них с особым теплом. И свое время сверял только по ним. Часы остановились, как только их хозяин скоропостижно ушел из жизни.

Олег очень долго возился с их маленьким механическим "сердцем", которое никак не хотело запускаться.

- Вдруг они пошли. Я до сих пор помню то ощущение радости, - с улыбкой вспоминает мастер.

Он рос книжным мальчишкой. Когда ему было пять лет, кто-то принес в дом азбуку, и вскоре Олег прочитал первую книгу - "Приключения Робинзона Крузо". Она мальчишку потрясла.

Вскоре он с друзьями уже строил "необитаемый остров" во дворе дома, подручным материалом для новой жизни были деревянные ящики из соседнего магазина.

Книги читал азартно. Он их просто проглатывал, напитывая свою пытливую душу. Вместе с героями произведений "улетал" за пределы двора в иные миры и дальние страны.

- Помню, мне всегда нравились старинные вещи. На всю жизнь запомнил себя пятилетним, в синем костюмчике, у старого зеркала, - говорит Олег Валентинович.

После школы он реализовал оба своих увлечения: устроился работать часовым мастером и заочно поступил на филологический факультет Благовещенского пединститута. Работал увлеченно, учился хорошо.

Самыми интересными часами для мастера Погодаева были и остаются механические, с их затейливыми схемами, по которым установлены миниатюрные шестеренки.

А еще он вдохнул жизнь в несколько граммофонов и патефонов, ремонтировал даже музыкальные шкатулки.

Говорит, что наши предки старались делать эти вещи добротно. Но и в те времена случались подделки, дешевые образцы халтуры, сошедшие с конвейера после спешной сборки.

- Особенно этим славилась Варшава. В конце XIX- начале XX века больше всего некачественных механизмов делали там, - замечает знаток часовых жизней.

Свободный - столица печально известного сталинского Амурлага. Были у того черного времени и свои хронометры. Это часы, время по которым можно определить в кромешной тьме, на ощупь.

- Они были удобны охранникам. Мне приходилось ремонтировать и такие. Тяжелые и неудобные, но время показывали точно,- замечает Олег Валентинович.

Давно забытые истории

После окончания пединститута он пошел работать учителем русского языка и литературы в одну из свободненских школ.

Целый год там дневал и ночевал. Кроме занятий "тащил" классное руководство и вел кружки. Увлек ребят фотоделом. До поздней ночи (с разрешения родителей!) при красном свете фонаря у них в темной мастерской рождались фотографии.

- А когда девчонкам на 8 Марта ребята подарили школьные фотографии с резным окаймлением - это был восторг! Об этом говорила вся школа, - вспоминает педагог Погодаев.

Большая страна СССР стремительно уходила в историю. Время разломное, сложное, в школе зарплату не платили и даже не обещали платить вовремя.

Он снова вернулся в часовые мастера. Но со временем и здесь ему стало тесно.

- Виноваты книги. Прочитал слишком много, - улыбается Олег Валентинович.

Его заметили в городской газете и пригласили сотрудничать. Погодаев пишет много: лучше всего у него получается рассказывать истории о людях и родном городе. Слог метафоричный, точный. Благодаря таланту оживают образы, в деталях возрождается давно забытое прошлое.

Оказалось, на такие способности в городе есть спрос, причем немалый. Музей Свободного предложил работу.

- Полставки в газете, полставки в музее. Но от любимых часов, думаю, не смогу отказаться никогда, - замечает Олег.

Он работает в отделе музейных фондов, отремонтировал и там несколько десятков часовых механизмов. Говорит, что есть среди них уникальные.

- Репетир, например. Это часы, которые разными тонами отбивают время. Час, четверти часа и минуты. На все своя мелодия, - говорит Олег Погодаев.

Гудок со дна Зеи

Конечно, было любопытно узнать, какой экспонат в музее он считает уникальным.

- Карта города времен его основания. Она в хорошем состоянии и очень грамотно сделана.

Есть у Погодаева и другие любимые экспонаты. Например, гудок с парохода "Мудрец", который был затоплен в Зее в далеком 1918 году. В середине 1960-х его подняли со дна реки и сделали украшением городского музея.

Зея отдала людям еще одну маленькую часть той большой трагедии - пароходный фонарь. Теперь и он прописан в музейном фонде.

Мастер Погодаев - человек не­многословный. В себе. Философ.

- Я с отцом впервые нормально пообщался, когда мне было уже 22 года. Хотя жили в одном городе,- через паузу тихо говорит он.

Спустя несколько дней после встречи с сыном Погодаев-старший умер. От волнения развился обширный инфаркт.

Олег Валентинович до сих пор общается со сводным братом.

Минувшей осенью ушла из жизни мама, которой он благодарен за все, особенно за понимание глубины жизни.

На вопрос, ощущает ли себя счастливым, отвечает не сразу:

- Можно было постараться жизнь прожить и по-другому. Более денежно, например. Но стал бы я от этого счастливей? Не уверен.

Говорит, что находит счастье в семье. Дочку-подростка он с любовью называет "гаджетным ребенком".

И разумеется, одна из составляющих его житейского счастья - возможность через историю, через старинные часы и граммофоны прикасаться к прошлому родной земли. Все-таки, что ни говори, они действительно - "свидетели и судьи", как поется в песне.

- Люди, которые населяли Свободный, были по большей части яркие и талантливые. Они бежали в этот суровый край в надежде спастись от долгов, налогов и жизненной несправедливости, - говорит Олег Валентинович.

Жившие здесь когда-то очень интересны ему своими неповторимыми судьбами. Впрочем, как и нынешнее поколение. А в том, что касается связи этих двух времен, мастер Погодаев - профессионал.

Прямая речь

Владимир Константинов, мэр Свободного:

- Олег - очень интересный и разносторонний человек. Талантливый автор, пишет для газеты "Зейские огни". Его слог узнаваем настолько, что с первых строк можно понять - материал вышел именно из-под его пера. С большой любовью относится к истории города, и это прослеживается как во взглядах на жизнь, так и в творчестве.

К тому же Олег еще и часовой мастер, настоящий хранитель времени. Уникальный специалист узкой направленности. Еще несколько лет назад в городе было два таких мастера. Но теперь, если нужно починить сложный часовой механизм, с этим может справиться, пожалуй, только Олег Погодаев.