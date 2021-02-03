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Рубрика: Происшествия

В Приморье пьяного угонщика автобуса задержали со стрельбой

Текст: Анна Бондаренко

Полицейским пришлось применить оружие, чтобы задержать угонщика пассажирского автобуса. Погоня со стрельбой произошла на трассе Хабаровск-Владивосток.

По сообщению пресс-службы управления МВД по Приморскому краю, информация об угоне пассажирского автобуса марки Hyundai County с территории организации, находящейся в городе Артем, поступило в дежурную часть. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили угнанный автобус - его водитель спровоцировал автоаварию с грузовиком Mitsubishi Fuso и скрылся с места происшествия.

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"Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, полицейские стали преследовать нарушителя, запросив помощи нарядов дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, Росгвардии. Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения", - отмечают в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД Уссурийска несколько раз просили угонщика остановиться, после чего были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам. Автобус съехал в кювет, водителя задержали и привезли в отдел полиции. 

Виновником происшествия оказался 33-летний житель Артема, который никогда не получал водительские права. Мужчина рассказал, что угнал пассажирский автобус, чтобы добраться в Уссурийск. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян.

В отношении угонщика составлено четыре административных материала и возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

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