Новости

В ВОЗ приветствуют публикацию данных о вакцине "Спутник V" в The Lancet 22:28
В Москве 15 ковидных больниц вернутся к обычной работе 22:14
Захарова: Ждем от Запада открытого доступа к судам для дипломатов РФ 22:12
ВОЗ рекомендует продолжать носить маски 22:08
РФПИ: Вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в ЕС к весне 22:07
Грузовик сбил двух пешеходов в пригороде Парижа, один человек скончался 21:41
На Украине попросили YouTube заблокировать закрытые Зеленским телеканалы 21:26
Поселок в Донецкой области хотят переименовать в Нью-Йорк 21:16
Роскомнадзор выявил в соцсетях около 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям 20:27
В ЕС приветствуют продление РФ и США договора СНВ 20:24
Задержан поджигатель служебного автомобиля Росгвардии 20:09
Съемки "Фантастических тварей 3" остановлены из-за вспышки COVID 20:08
Кокорин получил разрешение на работу в Италии 20:04
Власти Китая нашли коронавирус на упаковках мяса птицы производства РФ 19:51
Посол РФ: Не верю, что генералы США думают о ядерной войне с Россией 19:49
Вышел новый трейлер сиквела "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи 19:47
Президент Сербии оценил эффективность вакцины "Спутник V" 19:25
Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесен на август 19:16
Эксперты: Ипотека стала на четверть выгоднее аренды жилья 19:14
США поддержали решение Зеленского о закрытии украинских телеканалов 19:08
В Ростуризме ответили на претензии ФАС по поводу распределения грантов 18:50
Анджелина Джоли продает картину Черчилля 18:49
Большунов пропустит еще один этап КМ ради подготовки к ЧМ 18:48
Москву в пятницу ждет "обвал холода" 18:46
В московском метро девушка-полицейский спасла мужчину 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 22:23
Рубрика: Общество

Народный блогер

После выхода на пенсию Юрий Рачек стал администратором самых посещаемых интернет-страниц родного города
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 22(8373)
Самый известный в округе блогер-пенсионер Юрий Рачек живет в городе Сердобске Пензенской области. Это небольшой провинциальный городок, затерявшийся в Поволжье среди похожих других. По численности населения он находится на 480-м месте среди 1113 городов России. Когда-то здесь было градообразующее предприятие и воинская вертолетная часть. С годами от них остались только воспоминания, как шла на смену пятитысячная гудящая толпа рабочих и как шумели лопасти пролетавших над городом вертолетов. А ребятишки, задрав головы, кричали: "Вертолет, вертолет, забери меня на борт!".
Офицер в отставке Юрий Рачек привык во всем быть на коне. Фото: Из личного архива Юрия Рачека Офицер в отставке Юрий Рачек привык во всем быть на коне. Фото: Из личного архива Юрия Рачека
Офицер в отставке Юрий Рачек привык во всем быть на коне. Фото: Из личного архива Юрия Рачека

Цифровизация глубинки

За последние десятилетия проредили не только деревни, но и малые города. Сейчас в Сердобске проживает около 30 тысяч человек, примерно столько же уникальных посетителей на страницах города в соцсетях за месяц. Самые популярные в одиночку ведет отставной офицер и пенсионер Юрий Рачек, делает это исключительно по велению сердца и даже не помышляя о возможностях монетизации. Он каждый день рассказывает землякам о местных новостях, которые не имеют шанса попасть на экраны телевизора и полосы газет. Показывает жизнь русской глубинки, так сказать, изнутри - без прикрас, но и без чернухи.

Фото: istock
Как стать видеоблогером и сколько это стоит

С Юрием Дмитриевичем мы "зафрендились" в Фейсбуке. Оказалось, что у нас с ним общая малая родина. Нейросети словно разгадали наше родство и стали чаще показывать мне в ленте незамысловатые посты - полные добра и света. В критически настроенном сером онлайне они бросались в глаза будто редкие изумруды. Он со спокойной интонацией, а порой и с юморком рассказывает про водителей, которые в морозы подбирают промерзших на остановках попутчиков, про владельца трактора, на своей солярке чистящего дорогу к школе, про спасенных в крещенские морозы бездомных кутят на теплотрассе.

60 тысяч фото о городе

- За уходящий год не стыдно - вырастил саженцы, посадил деревья, свел всю инфу в соцсетях о нашем любимом городе в группы "Сердобск". Поддерживаю культуру и таланты, о которых за пределами нашего города никто и не знает. Взращиваю внуков, пишу кучу постов о русской глубинке, как ей живется. У меня на страничке в Одноклассниках 55 тысяч фото города и его жителей, четыре тысячи - ВКонтакте. Много удалил, потому что начали тырить и использовать не на благое дело, - рассказывает Юрий Рачек.

Контент-план и фишки, которым учат на модных вебинарах скороспелые коучи, ему подсказывают окружающая действительность и богатый жизненный опыт. За хайпом не гонится, старается быть полезным для своей аудитории. Например, не сочтет за труд разместить у себя в группе объявление о приеме на работу, которое попалось на глаза на дверях крошечного магазинчика. Вдруг среди праздных листателей ленты есть те, кому позарез нужна работа.

Фото: iStock
Интервью из "РГ" блогер Роман Супер приписал себе в "Фейсбуке"

- Раньше у меня были страницы во всех соцсетях, но сейчас оставил три самые посещаемые - Одноклассники, Фейсбук и ВКонтакте. Для каждой - разное наполнение, потому что и аудитория совершенно разная. Старички в ОК эмоциональные и душевные, ВК - больше для молодых да резвых, а фейсбучане - самая сдержанная и рассудительная публика, - делится своими наблюдениями блогер. - Распыляться на все остальные не хватает сил. На мне еще внуки, вожу их в детсад, на кружки и секции. Дома я сидеть не привык.

С компьютером Юрий Дмитриевич давно на "ты". Одна из первых современных машин в их городе появилась в его отделе маркетинга на машиностроительном заводе, куда он пришел работать после увольнения из армии. Ночами оставался в рабочем кабинете, чтобы понять, что за хитрая техника такая. А когда открыл для себя интернет, осознал, что его возможности по-настоящему безграничны.

Деловые сети

- Через интернет я пытаюсь со многими наладить сотрудничество. Вот на днях наткнулся на приличный питомник, получил от них семена китайского лимонника. Трепетно жду весну, чтобы высадить у подъезда, где у меня уже растут елочки, цветы, - рассказывает Юрий Дмитриевич. - Это только кажется, что страна у нас необъятная. А на самом деле каждый из нас живет на небольшом клочке земли, который попадает в поле видения. Вот за него мы и в ответе. На одной улице можно жить в грязи, а можно в цветущем палисаднике.

Фото: iStock
От учителей не будут требовать вести соцсети

Народный блогер в первую очередь старается подсветить благие начинания. Вот добровольцы - пенсионеры и молодежь - объединились в одних рядах, чтобы обустроить свой микрорайон Березки. После засухи деревья высохли, обнажили некрасивые проплешины. Сначала договорились с лесхозом о саженцах на безвозмездной основе, потом бросили клич в соцсетях - нашлись штыки и лопаты, разумеется, обсудили с властями места посадки, чтобы не нарушить чьи-то планы.

Цепкий взгляд

В мэрии Юрия Дмитриевича знают как активиста. Но ни с одним градоначальником, а их на его веку уже сменилось немало, он в большую политику не играл и даже не заигрывал, на чай не напрашивался. На все у него свой взгляд, иногда колючий.

- С молодежью я разговариваю на их языке. Стоят у подъезда, окурки бросают, матерятся. Я выхожу, здороваюсь. Говорю: видите, видеорегистратор на моем окне висит? Завтра вы все у меня со своими новостями и матами-перематами в Ютубе будете, честное слово. Ребята понятливые, с полуслова дошло. И как будто бабушка отговорила их от нашего подъезда, - смеется Юрий Рачек. - Сейчас столько возможностей у молодежи! Сиди дома за компьютером и разбирайся, как мультики сделать, как любую полезную программу освоить. Конкуренции среди создателей продукта почти нет, кругом одни потребители.

Пандемия внесла свои коррективы и в блогосферу. Для подписчиков нужна была поддержка, поскольку в сети настойчиво нагнеталась обстановка. Не обошла стороной болезнь и маленький городок - уходили друзья и сослуживцы Юрия Дмитриевича. А те, кто выздоровел, просили написать, что болезнь - совсем не шутка и не стеб, как писали доморощенные "эксперты" с рекомендациями лечить хворь имбирем. Ему часто пишут с просьбой разместить материал в соцсетях, но преступления, ДТП и прочую чернуху он сознательно избегает, даже если они приносят лайки. Недобрых советчиков тоже не стесняется банить, то есть отправлять в корзину раз и навсегда.

Подробности

- Приезжайте к нам весной, на субботник. У нас уже подрастают из семян саженцы абрикосов. Тогда поймете, почему мы вместе и что люди в сети читают, что их по-настоящему трогает, - приглашает Юрий Рачек. - Тут все дело не в лайках. Блогерство - это не рерайт или перепост, это встречи с живыми талантливыми людьми. Хочется мне показать, чем можно заниматься, чтобы меньше водку жрать и хаять всех подряд. Посади дерево, построй дом, напиши об этом пост.

В регионах Общество СМИ и соцсети Стиль Люди Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

Главное сегодня

Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
Путин и Вучич обсудили вакцинацию и Косово
Соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу
РФПИ: Вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в ЕС к весне
Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно