Самый известный в округе блогер-пенсионер Юрий Рачек живет в городе Сердобске Пензенской области. Это небольшой провинциальный городок, затерявшийся в Поволжье среди похожих других. По численности населения он находится на 480-м месте среди 1113 городов России. Когда-то здесь было градообразующее предприятие и воинская вертолетная часть. С годами от них остались только воспоминания, как шла на смену пятитысячная гудящая толпа рабочих и как шумели лопасти пролетавших над городом вертолетов. А ребятишки, задрав головы, кричали: "Вертолет, вертолет, забери меня на борт!".

Цифровизация глубинки

За последние десятилетия проредили не только деревни, но и малые города. Сейчас в Сердобске проживает около 30 тысяч человек, примерно столько же уникальных посетителей на страницах города в соцсетях за месяц. Самые популярные в одиночку ведет отставной офицер и пенсионер Юрий Рачек, делает это исключительно по велению сердца и даже не помышляя о возможностях монетизации. Он каждый день рассказывает землякам о местных новостях, которые не имеют шанса попасть на экраны телевизора и полосы газет. Показывает жизнь русской глубинки, так сказать, изнутри - без прикрас, но и без чернухи.

С Юрием Дмитриевичем мы "зафрендились" в Фейсбуке. Оказалось, что у нас с ним общая малая родина. Нейросети словно разгадали наше родство и стали чаще показывать мне в ленте незамысловатые посты - полные добра и света. В критически настроенном сером онлайне они бросались в глаза будто редкие изумруды. Он со спокойной интонацией, а порой и с юморком рассказывает про водителей, которые в морозы подбирают промерзших на остановках попутчиков, про владельца трактора, на своей солярке чистящего дорогу к школе, про спасенных в крещенские морозы бездомных кутят на теплотрассе.

60 тысяч фото о городе

- За уходящий год не стыдно - вырастил саженцы, посадил деревья, свел всю инфу в соцсетях о нашем любимом городе в группы "Сердобск". Поддерживаю культуру и таланты, о которых за пределами нашего города никто и не знает. Взращиваю внуков, пишу кучу постов о русской глубинке, как ей живется. У меня на страничке в Одноклассниках 55 тысяч фото города и его жителей, четыре тысячи - ВКонтакте. Много удалил, потому что начали тырить и использовать не на благое дело, - рассказывает Юрий Рачек.

Контент-план и фишки, которым учат на модных вебинарах скороспелые коучи, ему подсказывают окружающая действительность и богатый жизненный опыт. За хайпом не гонится, старается быть полезным для своей аудитории. Например, не сочтет за труд разместить у себя в группе объявление о приеме на работу, которое попалось на глаза на дверях крошечного магазинчика. Вдруг среди праздных листателей ленты есть те, кому позарез нужна работа.

- Раньше у меня были страницы во всех соцсетях, но сейчас оставил три самые посещаемые - Одноклассники, Фейсбук и ВКонтакте. Для каждой - разное наполнение, потому что и аудитория совершенно разная. Старички в ОК эмоциональные и душевные, ВК - больше для молодых да резвых, а фейсбучане - самая сдержанная и рассудительная публика, - делится своими наблюдениями блогер. - Распыляться на все остальные не хватает сил. На мне еще внуки, вожу их в детсад, на кружки и секции. Дома я сидеть не привык.

С компьютером Юрий Дмитриевич давно на "ты". Одна из первых современных машин в их городе появилась в его отделе маркетинга на машиностроительном заводе, куда он пришел работать после увольнения из армии. Ночами оставался в рабочем кабинете, чтобы понять, что за хитрая техника такая. А когда открыл для себя интернет, осознал, что его возможности по-настоящему безграничны.

Деловые сети

- Через интернет я пытаюсь со многими наладить сотрудничество. Вот на днях наткнулся на приличный питомник, получил от них семена китайского лимонника. Трепетно жду весну, чтобы высадить у подъезда, где у меня уже растут елочки, цветы, - рассказывает Юрий Дмитриевич. - Это только кажется, что страна у нас необъятная. А на самом деле каждый из нас живет на небольшом клочке земли, который попадает в поле видения. Вот за него мы и в ответе. На одной улице можно жить в грязи, а можно в цветущем палисаднике.

Народный блогер в первую очередь старается подсветить благие начинания. Вот добровольцы - пенсионеры и молодежь - объединились в одних рядах, чтобы обустроить свой микрорайон Березки. После засухи деревья высохли, обнажили некрасивые проплешины. Сначала договорились с лесхозом о саженцах на безвозмездной основе, потом бросили клич в соцсетях - нашлись штыки и лопаты, разумеется, обсудили с властями места посадки, чтобы не нарушить чьи-то планы.

Цепкий взгляд

В мэрии Юрия Дмитриевича знают как активиста. Но ни с одним градоначальником, а их на его веку уже сменилось немало, он в большую политику не играл и даже не заигрывал, на чай не напрашивался. На все у него свой взгляд, иногда колючий.

- С молодежью я разговариваю на их языке. Стоят у подъезда, окурки бросают, матерятся. Я выхожу, здороваюсь. Говорю: видите, видеорегистратор на моем окне висит? Завтра вы все у меня со своими новостями и матами-перематами в Ютубе будете, честное слово. Ребята понятливые, с полуслова дошло. И как будто бабушка отговорила их от нашего подъезда, - смеется Юрий Рачек. - Сейчас столько возможностей у молодежи! Сиди дома за компьютером и разбирайся, как мультики сделать, как любую полезную программу освоить. Конкуренции среди создателей продукта почти нет, кругом одни потребители.

Пандемия внесла свои коррективы и в блогосферу. Для подписчиков нужна была поддержка, поскольку в сети настойчиво нагнеталась обстановка. Не обошла стороной болезнь и маленький городок - уходили друзья и сослуживцы Юрия Дмитриевича. А те, кто выздоровел, просили написать, что болезнь - совсем не шутка и не стеб, как писали доморощенные "эксперты" с рекомендациями лечить хворь имбирем. Ему часто пишут с просьбой разместить материал в соцсетях, но преступления, ДТП и прочую чернуху он сознательно избегает, даже если они приносят лайки. Недобрых советчиков тоже не стесняется банить, то есть отправлять в корзину раз и навсегда.

Подробности

- Приезжайте к нам весной, на субботник. У нас уже подрастают из семян саженцы абрикосов. Тогда поймете, почему мы вместе и что люди в сети читают, что их по-настоящему трогает, - приглашает Юрий Рачек. - Тут все дело не в лайках. Блогерство - это не рерайт или перепост, это встречи с живыми талантливыми людьми. Хочется мне показать, чем можно заниматься, чтобы меньше водку жрать и хаять всех подряд. Посади дерево, построй дом, напиши об этом пост.