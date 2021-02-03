Женская сборная России под руководством главного тренера Александра Ковалева в четверг в родном городе наставника начинает участие в заключительном "окне" квалификационного цикла чемпионата Европы-2021. Наш соперник в четверг - команда Эстонии.

В распоряжении Ковалева 16 баскетболисток, вызванных на сбор в Оренбурге, который прошел с конца прошлой недели. На игры с оппонентами из Прибалтики и затем со Швейцарией (6 февраля) можно заявлять по дюжине спортсменок.

Вот состав команды: разыгрывающие и атакующие защитники - Анна Буровая ("Динамо", Курск), Марина Голдырева ("Динамо", Новосибирская обл.), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбургская обл.), Дарья Курильчук ("Енисей", Красноярский край), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное), Екатерина Федоренкова ("Ника", Сыктывкар); форварды - Аделина Абайбурова ("Енисей"), Раиса Мусина, Анастасия Олаири Косу (обе - "Динамо", Курск), Александра Марченкова ("Ника"), Анастасия Шилова, Ксения Тихоненко, Дарья Намок (все - "Надежда"), Дарья Репникова ("Спарта энд К"); центровые - Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург), Елизавета Шабанова ("Динамо", Курск).

Положение в группе "С": Россия, Босния - 3 победы - 1 поражение, Швейцария - 2-2, Эстония - 0-4. В случае равенства в выигрыше у России и босниек на финише турнира преимущество по личным встречам будет у нашей сборной - 69:70 дома осенью 2019-го и 72:68 в Сараево в ноябре прошлого года. Напомним, на Евро-2021 выйдут победители всех девяти групп и еще пять сборных со вторых мест, которые определятся по дополнительным показателям. Автоматически попали на финальный турнир Испания, Франция (как страны-организаторы). В квалификационном цикле уже недосягаемы для своих конкурентов Бельгия и Сербия.

В первом круге подопечным Ковалева удалось относительно легко разобраться с эстонками на их площадке - 96:66. Остается ждать повторения разгрома.

Где будем смотреть

4 февраля, четверг, "Матч ТВ"

17.25 Россия - Эстония. Прямая трансляция.