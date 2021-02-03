В Саратове на двух десятках перекрестков с интенсивным движением установили модернизированные светофоры с выделенной фазой для пешеходов. Цель была благая - повысить безопасность людей. А вот исполнение во многом подкачало. Хотя со времени установки прошло уже больше полгода, несмотря на жалобы граждан работу светофоров так и не отрегулировали.

Режим работы светофора определяет специализированная организация, но нередко пешеходов и водителей он не устраивает. Фото: Владимир Янченко/РГ

Препятствие у школы

В редакцию "РГ" обратилась жительница Саратова Анна Михайловна. Каждый день она отводит в школу внучку. После изменения режима работы светофора им стало трудно переходить перекресток улиц Степана Разина и Большая Казачья.

- Прямо на перекрестке две школы и еще одна в этом же квартале, дорогу переходит много детей. Отводится теперь на это всего 15 секунд, а еще светофор настроили таким образом, что одновременно и машины стоят, и мы стоим, долго ждем, когда загорится зеленый свет, - рассказывает жительница Саратова.

Всего в городе 22 перекрестка, где при модернизации светофоров была предусмотрена фаза для пешеходов. Как объясняют специалисты, требование, чтобы потоки транспорта и людей не пересекались, содержится в нормативах по организации дорожного движения ГОСТ Р 52289-2004. Это сделано для обеспечения безопасности пешеходов, для исключения наездов на них, которые нередко происходят при повороте автомашин.

В то же время в Саратове, чтобы компенсировать водителям возросшие простои на перекрестках, светофоры отрегулировали, сократив время для пешеходов до минимума. За эти мгновения люди успевают только перебежать дорогу. Особенно неудобно стало тем, кому нужно не просто перебраться на противоположную сторону улицы, а пересечь проезжую часть на перекрестке дважды. Теперь им приходится значительно дольше ждать разрешающий сигнал светофора. Примечательно, что в таких ситуациях разрешен переход перекрестка по диагонали. Но это возможно, если нанесена диагональная разметка и установлен соответствующий дорожный знак. А такое есть лишь на некоторых улицах.

Ждут три года

Поскольку тротуары и дороги в городе после снегопадов расчищают с опозданием, переход перекрестка, особенно для пожилых людей, не говоря уже об инвалидах, превращается в рискованное предприятие.

Игорь Поздникин: "Мы постараемся учесть интересы всех участников движения: и водителей, и пешеходов"

- Третий год добиваемся, чтобы на улице Орджоникидзе перед реабилитационным центром отрегулировали светофор и сделали островок безопасности, потому что колясочники не успевают там пересекать проезжую часть, но пока не получается, - поделился эксперт местного отделения ОНФ Вадим Бабенко.

Отдельная проблема возникла на перекрестках с односторонним движением. Хотя ведь сразу было понятно, что поворот автотранспорта там возможен только в одну сторону. Тем не менее, когда устанавливали новые светофоры, это обстоятельство не учли. В результате на таких пешеходных переходах, на что и пожаловалась наша читательница, одновременно стоят и машины, и люди, которые спокойно, не торопясь и не мешая движению, могли бы перейти дорогу.

Правда, на одном из таких переходов на улице Рахова фазу светофора после того, как он проработал некоторое время в новом режиме, все-таки изменили. Как подтвердили в городском комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, это произошло после обращения жителей.

Нормативов нет

В комитете дорожного хозяйства сообщили, что нормативов по времени перехода перекрестков пешеходами не установлено, режим работы светофора определяется в зависимости от характера движения на участке дороги. Для этого специализированная организация проводит мониторинг движения пешеходов и автомобилей. Если в дальнейшем поступают жалобы от граждан на работу светофора, в случае целесообразности его режим изменяется.

В ведомстве не согласны с тем, что заранее можно было предусмотреть часть возникших проблем. Как считает зампредседателя комитета Игорь Поздникин, на каждом перекрестке транспортная и пешеходная нагрузка разная, поэтому "типовыми ситуации быть не могут".

- 15 секунд - не маленький промежуток времени, но если это некомфортно для пешеходов - изменим. Мы ориентируемся на мнение граждан, стараемся учесть интересы всех участников движения: и водителей, и пешеходов, найти баланс, - заверил Игорь Поздникин.

Обобщить поступающие жалобы по работе светофоров и принять по ним решение собираются весной, тогда же будет нанесена и диагональная разметка на перекрестках. Провести эти работы обещают к началу мая.

Мнение

Виктор Марков, депутат городской думы Саратова:

- Неудивительно, что в Саратове плохо работает обратная связь с жителями в этой сфере. Полтора года назад городская комиссия по организации и безопасности дорожного движения, в которую входили депутаты гордумы и общественники, лишилась части своих полномочий. Причиной, на мой взгляд, послужила нетерпимость ко всякой критике "неспециалистов". Функции комиссии передали техсовету, в который вошли одни чиновники. Несколько месяцев назад руководство города приняло решение комиссию восстановить, но пока она еще ни разу не собиралась.