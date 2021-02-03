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Рубрика: Общество

Ученые доказали лечебные свойства российской нефти

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Химики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выяснили, какие мази на основе западносибирской нефти наиболее эффективно заживляют раны и снимают воспаления кожи.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Ученые объяснили, какая вакцина быстрее вырабатывает антитела к COVID-19

Горючую жидкость в качестве лекарственного средства используют давно. В медицинской практике обычно применяли нафталанскую нефть из Азербайджана и мази на ее основе.

Сейчас запасы этого месторождения почти выработаны. В связи с этим ученые задались вопросом: имеют ли схожее лечебное воздействие препараты на основе нефти из российских месторождений?

- Нам удалось подтвердить целебные свойства нефти западносибирских месторождений, в частности, ее противовоспалительные и ранозаживляющие свойства, - пояснила доцент кафедры "Химические технологии" ПГНИУ, кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.

По ее словам, также была выявлена следующая закономерность: чем более тяжелые фракции нефти содержат мази и выше температура их кипения, тем эффективнее действуют композиции на их основе.

Ученые проанализировали воздействие на живые организмы различных фракций нефти. С этой целью были проведены скрининговые исследования на лабораторных белых крысах. На небольшую рану наносились различные виды мазей с добавлением нефти, а через неделю сравнивались результаты ее заживления. Таким образом удалось выявить мазь с наиболее эффективным заживляющим эффектом на основе нефтяной фракциии АВТ-5-95-122.

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