Ученые доказали лечебные свойства российской нефти

Химики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выяснили, какие мази на основе западносибирской нефти наиболее эффективно заживляют раны и снимают воспаления кожи.

Горючую жидкость в качестве лекарственного средства используют давно. В медицинской практике обычно применяли нафталанскую нефть из Азербайджана и мази на ее основе.

Сейчас запасы этого месторождения почти выработаны. В связи с этим ученые задались вопросом: имеют ли схожее лечебное воздействие препараты на основе нефти из российских месторождений?

- Нам удалось подтвердить целебные свойства нефти западносибирских месторождений, в частности, ее противовоспалительные и ранозаживляющие свойства, - пояснила доцент кафедры "Химические технологии" ПГНИУ, кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.

По ее словам, также была выявлена следующая закономерность: чем более тяжелые фракции нефти содержат мази и выше температура их кипения, тем эффективнее действуют композиции на их основе.

Ученые проанализировали воздействие на живые организмы различных фракций нефти. С этой целью были проведены скрининговые исследования на лабораторных белых крысах. На небольшую рану наносились различные виды мазей с добавлением нефти, а через неделю сравнивались результаты ее заживления. Таким образом удалось выявить мазь с наиболее эффективным заживляющим эффектом на основе нефтяной фракциии АВТ-5-95-122.