Ученые разработали экспресс-тесты для индивидуального подбора лекарств

Самарские ученые разработают экспресс-тесты, с помощью которых медики будут эффективнее подбирать лекарство конкретному пациенту. Кроме того, этот метод позволит оценивать эффективность дженериков в сравнении с оригинальным препаратом, а также выявлять контрафактные лекарства. Об этом сообщает правительство Самарской области.

- Мы проводим на клетках тестирование лекарств, обладающих противовоспалительным действием, которые применяются для лечения таких заболеваний, как псориаз, ревматоидный артрит, болезнь Крона и других. Таким образом, можно определить, эффективно ли новое лекарство или нет. Ведь чтобы выпустить препарат на рынок и применять его в клинической практике, нужно сначала проверить, насколько оно эффективно и как его можно в дальнейшем использовать для лечения пациентов, - объяснила директор заведующая биотехнологическим отделом Института экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ Лариса Волова.

Тест-системы разработаны для всех клеток организма, которые вырабатывают цитокины - вещества, запускающие процесс воспаления в организме. Ученые "сажают" клетки в специальные лунки, где они растут в питательной среде. Затем их "настраивают" на выделение цитокинов, а после этого подавляют их выработку с помощью лекарств. Затем ученые делают анализ и оценивают, насколько эффективно препарат выполняет эту функцию. То есть, если под действием препарата клетки перестали вырабатывать цитокины, значит он эффективен.