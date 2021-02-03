На улицах городов все чаще можно увидеть собак с желтыми бирками в ушах. На бирках - номер. Это означает, что животное отловили с улицы, осмотрели, кастрировали, привили от бешенства и выпустили туда, откуда забрали. Однако не всех это устраивает.

Если каждый владелец будет заботиться о своих питомцах, то проблема "ничейных" собак потеряет остроту. Фото: Олеся Нематова

- Закон об ответственном обращении с животными не принес облегчения. Не проходит дня, чтобы нам не поступали жалобы на бездомных собак от жителей и на отловщиков животных - от зоозащитников, - рассказала депутат госсобрания республики Руфина Шагапова.

С глаз долой

В прошлом году, по информации управления ветеринарии РБ, из 12 573 отловленных собак стерилизовали 11 172, 9 753 собаки вернули в прежние места обитания, 1 581 - отдали прежним или новым владельцам. А вот 2 238 животных погибли. Причины называются разные: при отлове, от послеоперационных или поствакцинальных осложнений, или же их подвергли эвтаназии. По закону она допускается, если животное имеет общее с человеком заболевание, а значит, может быть заразно, или вело себя агрессивно. При этом, как признаются сами отловщики, не существует методик оценки степени агрессивности.

Умирают и собаки с бирками в ушах - от истощения и болезней. Ведь, по словам заместителя главы администрации Уфимского района Владимира Евдокимова, прививают их за государственный счет только от бешенства, но не от других заболеваний, а больных и вовсе лечить не на что. Вот и выпускают на волю как есть.

На этом фоне и появилась инициатива, которая вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Руководитель организации, которая занимается отловом безнадзорных животных, Муратби Рубжанов предложил всех безнадзорных собак собрать на одной территории, где организовать, как он выразился, "заповедник". Хотя, конечно, к тому, что предлагается сделать, этот термин не имеет никакого отношения.

В этом "заповеднике", полностью огороженном, предполагается содержать 10 тысяч собак. Отдельно - агрессивных, контактных, мелких и щенков. Собаки будут находиться под наблюдением ветеринарных врачей. На территории должны быть лазарет, карантинные помещения, вольеры, административный и хозблок. На въезде - контрольно-пропускной пункт.

Пока бизнес-модели нет, но "крупными мазками" картина выглядит так. Сообща должны работать благотворительный фонд, подрядчик и зоозащитники. Благотворительный фонд занимается сбором денег для обеспечения кормами, подрядчик - отвечает за животных, зоозащитники - ищут собакам новых хозяев. Причем зоозащитные организации должны иметь статус юридического лица.

- Животные будут содержаться не за счет бюджета республики, а за счет благотворительной и зоозащитной организаций, которые могут заключать договоры с мясокомбинатами, забирать там просрочку или кости. Надо отходить от государственного содержания, минимизировать расходы бюджета на эти цели. Бизнес должен выходить на самоокупаемость, - сказал Муратби Рубжанов.

Председатель экспертного совета по природопользованию и экологии Руфина Шагапова поддерживает эту идею, обещая обеспечить всеобщий контроль, онлайн-трансляции.

"Заповедник" планируется открыть на пустующих землях, вдали от населенных пунктов.

По словам вице-премьера правительства РБ - министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, таких площадей много даже недалеко от Уфы: в Архангельском или Иглинском районах. Но проект надо просчитать, а уж цифры, по его словам, "покажут дорогу".

"Заповедник для собак" сравнили с сафари-парком львов "Тайган" в Крыму. Мол, уж если хищников можно содержать на одной территории, то уж собак и подавно. Однако почему-то никто не вспомнил, что весь последний год парк сотрясали скандалы, связанные с гибелью животных, а руководитель оказался под арестом.

Утопии здесь не место

Новость о "заповеднике для собак" вызвала широкий общественный резонанс. Его уже назвали "гетто", "резервацией" и "концлагерем".

- Кто в этот "заповедник" будет ездить, если он далеко от города? Кто будет ухаживать за собаками, кормить их, содержать? - задается вопросами зоозащитник, член благотворительного фонда "Ковчег - Путь домой" Екатерина Михеева. - Собак привезут из разных районов, они будут сбиваться в стаи и грызть друг друга. А если забежит бешеная лиса, начнется эпидемия, то всех собак уничтожат? Кто сможет проконтролировать ситуацию на огромной территории? Пусть те, кто это придумал, сами там поселятся и продержатся хотя бы год. И когда будет результат, тогда мы их поддержим. Если проект окажется убыточным, то куда денут 10 тысяч собак? И откуда там взяться прибыли? Это утопия, бред. Почему бы вместо этого не принять давно назревший законопроект об обязательном чипировании - в каждом районе, в каждом доме взять на учет домашних животных. Тогда можно воздействовать на владельцев. Увидели на улице собаку или кошку, пришли к хозяину - штраф! Вот тогда будет результат.

Зрить в корень

Председатель комитета госсобрания Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Флюр Уразметов предлагает "зрить в корень", то есть начать наконец работать с населением.

"Никакие приюты, благотворительность нам не помогут. Пока мы не привлечем общество, ничего не получится. В каждом сельском поселении есть школа, участковый, староста, медработник, депутат. Надо действовать через них. Привлекать население. Результата моментально это не даст. Но каждый школьник, окончив школу, должен понимать: если держишь собаку - отвечай за нее, заботься. С родителями поработать, а то сегодня только в соцсетях все активны. Обвиняют во всем власти, но не себя. Не глава администрации виноват, что собаки нападают на людей. Откуда сигнал поступает, там пусть участковый разбирается.

В Чишминском районе, где я проработал 16 лет, находится 20 тысяч садовых участков. И когда заканчивается сезон, люди уезжают в город, остаются стаи собак - летом они были нужны, с ними играли дети, а осенью их бросили. Спрос должен быть с людей. Надо выяснить, кто держит собак, в каких условиях их содержат.

Этот вопрос мы вынесем на совет муниципальных образований", - утверждает он.

Истоки проблемы действительно не в собаках и кошках, а в людях.

- Наше отношение к животным далеко от цивилизованного, - говорит глава администрации Кигинского района, член республиканского общества защиты животных Зухра Гордиенко. - В деревне ведь как: кошка перестала мышей ловить или собака не лает - выгоняют на улицу, где они бесконтрольно размножаются. Спрашивать надо с себя.

Мнение

Азат Зиганшин, начальник управления ветеринарии Республики Башкортостан:

- В настоящее время работает девять муниципальных и 13 частных пунктов содержания животных. В этом году заработает еще 10 негосударственных. Потихоньку желающие появляются. Планируется открыть восемь государственных приютов. Не обязательно для этого строить новые объекты, можно реконструировать брошенные животноводческие помещения.

Порядок можно навести. Надо начать с учета животных. Необходимо инициировать законопроект, обязывающий тех, кто держит собак, регистрировать своих питомцев, чтобы появилась возможность идентификации, стерилизовать. А за отказ вводить ответственность, как в западных странах. Сейчас, по приблизительным подсчетам, в республике 153 тысячи собак и 152 тысячи кошек. Сколько безнадзорных - никто не знает. В частных подворьях, на строительных и производственных площадках - сотни животных, которые там живут. Закрывается производство - собак бросают, не кормят, не лечат. Не заботятся даже мало-мальски. Так быть не должно. Нужна широкая разъяснительная работа, пропаганда гуманного отношения к братьям нашим меньшим.