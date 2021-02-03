В четверг в Казани начинаются соревнования Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. Столица Татарстана видела немало ярких спортивных событий, но подобный турнир для людей с особенностями интеллектуального развития здесь никогда не проводился. Это своеобразный тест перед еще более важным событием. В 2022-м в Казани впервые в России пройдет Всемирная Специальная Олимпиада.

- Тут по-настоящему действует олимпийский принцип - "главное не победа, а участие", - говорит гендиректор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Максим Денисов. - Особенность в том, что это мероприятие проводится не просто в чисто спортивных целях, а для развития движения, которое благодаря спорту прокладывает путь к адаптации людей с особенностями развития. Они погружаются в обычную среду и становятся полноценными участниками общества. Для них уже подвиг, что ребята научились стоять на коньках и лыжах, пользоваться снегоступами...

На Специальной Спартакиаде, впрочем, как и на международных соревнованиях, нет ни флагов стран, ни гимнов, ни очков и секунд. Все участники разбиваются на дивизионы в зависимости от уровня спортивной подготовки для того, чтобы соревновательная программа проходила в более-менее равных условиях. На награждение выходят все спортсмены. Три призера получают памятные медали, остальные - памятные ленты.

Соревнования пройдут по бегу на снегоступах, сноубордингу, лыжным гонкам, шорт-треку, горнолыжному спорту и фигурному катанию. Спортивная инфраструктура практически готова к Всемирной Специальной Олимпиаде. Не участвует в тестировании к международным соревнованиям лишь биатлонный комплекс, где тоже пройдет Специальная Олимпиада. Открытие комплекса ожидается в августе этого года.

- Мы на своем опыте убедились, что тестирование перед всемирными турнирами всегда только в плюс принимающей стороне, - говорит Максим Денисов. - Все недоработки учитываются, а ошибки исправляются. Для нас главным испытанием будет не состояние спортивных объектов, с этим в Татарстане всегда все в порядке. Все, кто обслуживает Спартакиаду, начиная от волонтеров, которых насчитывается 500 человек, заканчивая силовыми структурами, им предстоит следить за порядком, прошли специальные обучающие курсы и знают, как вести себя с нашими уникальными спортсменами. Это новый для нас опыт.

Это тестовый турнир перед Всемирной Специальной Олимпиадой-2022

Всего в соревнованиях участвуют около 600 человек со всей России. Татарстанская делегация самая многочисленная - в ней 69 спортсменов. Изначально должны были приехать около 100 спортсменов из других стран, но дирекция Всемирной Специальной Олимпиады приняла решение в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой не направлять участников из других стран. Пандемия сказалась и на самом регламенте соревнований. Церемонии открытия и закрытия турнира также не состоится. Все неспортивные мероприятия в рамках Спартакиады были отменены.

Впрочем, зрители могут бесплатно посетить соревнования кроме двух объектов. А на трибунах стадиона "Трудовые резервы" будут только родственники, сопровождающие спортсменов.

Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что для республики проведение этих соревнований - огромная ответственность и большая честь. "Это не только спортивный результат, но и адаптация людей, которые получат возможность показать, что они такие же, как мы".

Спартакиада продлится до 8 февраля.