В Нижегородской области трое детей провалились под лед, один погиб

Трое детей провалились под лед в Кстовском районе Нижегородской области, один из них погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Трагедия случилась накануне на территории базы отдыха "Славная вотчина" в поселке Большое Мокрое. Сообщение о провалившихся в водоем детях поступило от очевидца в 16:20.

Трое семилетних мальчиков вышли на лед, он начал трескаться. Один из ребят выбрался на берег сам, двое других начали тонуть. На помощь им бросился охранник базы Валерий Клевачкин. Он вытащил одного из мальчиков. Второго ребенка спасти не удалось. Его тело достали прибывшие спасатели.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту случившегося. Доследственную проверку начало также СУ СК по региону. По информации ведомства, все трое мальчиков - местные жители.

В региональном МЧС в очередной раз напомнили гражданам об опасности выхода на лед. "Не выходите на лед и следите, где проводят досуг ваши дети! Проведите с ними беседу об опасности выхода на лед! Выход на лед в местах, где растут кусты, бьют ручьи и осуществляется выход сточных вод, особо опасен! Лед становится прочным только после двух-трех недель непрерывных морозов. Но даже при кратковременной оттепели лед теряет прочность, становится рыхлым и пористым", - подчеркнули в ведомстве.