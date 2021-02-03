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Рубрика: Общество

Региональная надбавка

В Пензенской области увеличились пособия на детей
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 22(8373)
С февраля в Пензе проиндексировали региональные выплаты на детей. Они увеличатся на 6,1 процента, прибавка составит сумму чуть выше, чем индексация федеральных пособий.
Фото: iStock
В Фонде соцстраха назвали максимальный размер пособия на детей в 2021 году

- Ежегодная индексация рассчитывается исходя из данных Пензастата об индексе потребительских цен на товары и услуги за предыдущий год. В соответствии с этим увеличен размер пособия на ребенка для малоимущих семей, одиноких матерей, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву. Региональные выплаты в новом размере будут перечислены уже в феврале, - пояснил министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Заметнее всего увеличатся пособия, которые выплачивают в регионе на третьего и последующих детей до достижения ими трех лет, оно составит 10 тысяч рублей. Столько же выплачивается и за первенца малоимущим семьям, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума, на сегодня эта сумма составляет 20 792 рубля.

А вот ежемесячная региональная выплата на школьников в малоимущих семьях после прибавки составит всего 290 рублей. Зато получателей этой льготы больше всех в регионе.

Федеральные пособия проиндексировали с февраля на 4,9 процента, такой коэффициент прибавки был утвержден Правительством РФ.

Цифра

13,2 тысячи семей в Пензенской области в этом году получат выплаты на детей.

В регионах Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Декретные и пособия на ребенка

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