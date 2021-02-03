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03.02.2021 20:54
Рубрика: Спорт

Скрестили клюшки

В регионах открываются новые хоккейные площадки
Текст: Ольга Дмитренко, Валентина Зотикова, Михаил Пинкус ("Российская газета", Самара - Саранск - Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8374)
Школьник из самарского города Похвистнево Артем Максимкин мечтает стать чемпионом. И такая возможность у него есть - благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" там открылся Ледовый дворец, где тренируются хоккеисты местной команды. Еще недавно своего катка у игроков не было, приходилось "арендовать" лед в Бугуруслане соседнего Оренбуржья. Но теперь все трудности позади.
Центр хоккея в Саранске воспитывает будущих чемпионов, начиная со школы. Фото: Министерство спорта, молодежной политики и туризма РМ Центр хоккея в Саранске воспитывает будущих чемпионов, начиная со школы. Фото: Министерство спорта, молодежной политики и туризма РМ
Центр хоккея в Саранске воспитывает будущих чемпионов, начиная со школы. Фото: Министерство спорта, молодежной политики и туризма РМ

В новеньком Ледовом дворце есть хоккейная площадка размером 60 на 30 метров, трибуны - почти на четыре сотни мест, помещения для проката коньков, раздевалки и, конечно, все необходимые технические и административные помещения.

- Cделали все по высшему разряду! Дай бог, чтобы теперь на нашей новенькой арене выросли чемпионы", - мечтает нападающий ХК "Похвистнево" Сергей Буззубов.

Кстати, появлению ледового дворца рады не только спортсмены, но и все остальные жители Похвистнева - они тоже могут встать на коньки.

Современный Центр хоккея площадью 1000 квадратных метров открылся в столице Мордовии Саранске. Он стал вторым масштабным проектом в Приволжском федеральном округе и разместился на базе стадиона "Мордовия Арена", принимавшего чемпионат мира по футболу-2018.

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Благодаря федеральному проекту центр оснащен самым современным спортивным оборудованием. Для регулярных тренировок здесь есть все: синтетическое покрытие, две бросковые зоны, интерактивные тренажеры для отработки дриблинга, паса и владения клюшкой, а также разминочная зона.

Здесь уже тренируются воспитанники республиканской Спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) по хоккею.

- У нас занимаются около 500 ребят. Старшие - подростки 14-15 лет - играют в Юниорской хоккейной лиге, - рассказал "РГ" директор СШОР Андрей Блохин. - В государственных спортшколах ПФО такой центр есть только в Татарстане - в Альметьевске. Основная работа у юных хоккеистов - на льду, а в Центре хоккея мы проводим дополнительные тренировки. Такие занятия позволяют усовершенствовать мастерство, отточить технику катания на коньках, владения клюшкой и шайбой.

Появлению Ледового дворца рады все жители Похвистнева: они могут не только прийти поболеть за хоккейную команду, но и сами встать на коньки 

В челябинском поселке Межозерный хоккеем "болеет" почти вся ребятня - каждый мальчишка мечтает стать игроком местного клуба "Майнер". Его тренер Алим Ямалов шутит: зимой в поселке, заваленном по самые крыши снегом, больше делать нечего. Вот и появилась идея собрать из школяров серьезную команду. И какую! В прошлом году на легендарном турнире "Золотая шайба" ребята из Межозерного взяли первое место в областных соревнованиях и третье - во всероссийских.

А вот под Новый год "Майнер" получил долгожданный подарок - в рамках нацпроекта одна из двух хоккейных коробок была переоборудована в крытый тентованный корт. Его фундамент начали закладывать еще в июле прошлого года, но уже в конце декабря провели первые тренировки.

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- Конечно, с занятиями на улице нет никакого сравнения, - делится впечатлениями Ямалов. - Ни ветра, ни снега, светло и тепло! Да и подготовка льда теперь отнимает гораздо меньше времени, чем раньше.

Получив крытый корт, в клубе пошли дальше и с помощью родителей юных хоккеистов соорудили теплый переход из раздевалки, помещение под которую им выделили в здании соседней школы, прямо на лед. Так что теперь новая хоккейная площадка превратилась в полноценный стадион. До конца марта ее будут использовать для тренировок хоккеистов - лед под тентом будет держаться дольше. А затем корт передадут для занятий летними видами спорта. Останется лишь смонтировать резиновое покрытие.

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