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03.02.2021 19:10

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Семья Болдыревых с шестью детьми вынуждена ютиться в 20-метровой избе
Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Неделя - Волга-Урал № 22(8373)
В нашу редакцию вот уже в третий раз обратилась семья Болдыревых из села Молвино Зеленодольского района Татарстана. Много лет супруги с шестью детьми вынуждены жить в 22-метровом деревянном домике. При этом им как участникам специальной республиканской программы полагается сертификат на новое жилье. Но его ожидание превратилось в пытку - очередь гигантская.
Только у самых младших детей Анастасии Болдыревой, полуторогодовалого Савелия и пятилетнего Арсения, есть шанс дождаться нового жилья до своего совершеннолетия. Фото: Олег Тихонов/РГ Только у самых младших детей Анастасии Болдыревой, полуторогодовалого Савелия и пятилетнего Арсения, есть шанс дождаться нового жилья до своего совершеннолетия. Фото: Олег Тихонов/РГ
Только у самых младших детей Анастасии Болдыревой, полуторогодовалого Савелия и пятилетнего Арсения, есть шанс дождаться нового жилья до своего совершеннолетия. Фото: Олег Тихонов/РГ

Болдыревы все же верят в силу печатного слова: "Помогите, вас читают, может, найдутся добрые люди. Нам хотя бы пристрой к дому сделать". И вот мы предпринимаем очередную попытку привлечь к проблеме внимание властей и просто неравнодушных татарстанцев.

Фото: Татьяна Кравченко
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На что хватило маткапитала

Напомним, с Болдыревыми мы познакомились два года назад. Тогда супругам Максиму и Анастасии и шестерым их детям приходилось совсем туго. Отец остался без работы, из-за долгов за коммуналку грозились отключить электричество накануне Нового года. Средств к существованию практически не было. Спасали только козы, которых семья получила по социальному найму как малоимущая.

Выяснилось, что сами они казанские, в село перебрались не от хорошей жизни. Ютиться в одной квартире с родителями уже не могли, тем более что папа Анастасии Болдыревой страдал онкологическим заболеванием. А материнского капитала (тогда он было около 250 тысяч рублей) хватило только на крохотную избу.

К сельскому быту, хоть и было непросто, семья приспособилась, но очень надеялась, что это временно. Все-таки им полагается сертификат на жилье. В 2020 году дела Болдыревых немного поправились. Муж нашел работу, разобрались с долгами за ЖКХ, а на президентские "ковидные" выплаты детям купили 30 уток и 30 гусей, поставили забор и отремонтировали дом. Квартирный же вопрос оставался нерешенным.

Иллюзорный сертификат

Во второй раз с Анастасией Болдыревой мы пообщались после ее попытки добиться справедливости в Конституционном суде РТ. Их номер в очереди за сертификатом - 573. Если учесть, что в год выдают около 40 таких документов, шансы на улучшение жилищных условий у Болдыревых, как и у сотен других семей, сводятся к нулю. Дети к моменту его получения станут совершеннолетними, а значит, и льгота уже им не полагается.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Чтобы вырваться из бюрократической ловушки, Болдыревы направили иск в КС Татарстана. Просили выделить их в очереди многодетных в отдельную категорию (на сертификат претендуют и другие категории граждан).

Суд честно признал, что сейчас право на внеочередное получение жилья "носит иллюзорный характер", на что попенял Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, ответственному за программу. Но позиция у минстроя железобетонная: сколько нам из бюджета денег выделяют, столько мы на улучшение жилищных условий и направляем. Точка. К примеру, в 2020 году выделили 211,893 миллиона рублей. Их хватило на 46 сертификатов.

Абсурда добавляет то, что по правилам, если один из детей в семье достигает совершеннолетия и вступает в брак, из очереди его сразу исключают. То есть человек должен решить: либо он играет свадьбу, но подводит тем самым родителей и младших братьев и сестер, либо отказывается от создания собственной семьи.

Дети растут, очередь стоит

С момента публикации прошло пять месяцев. И вот очередной звонок от Анастасии.

- Ходила недавно в администрацию Зеленодольского района, - упавшим голосом рассказывает она. - Раньше нам говорили, что сертификат надо ждать четыре года, а теперь что-то там пересчитали и уже получилось, что 8-9 лет. А дети-то растут! И все сложнее нам жить. Старшему, Данилу, скоро 16 лет исполнится. Переодеться дома невозможно, спим друг у друга на головах.

Я куда только не обращалась! И к местному депутату, и в Казань, все бесполезно. Недавно письмо в администрацию Зеленодольского района написала, пусть хотя бы выделят денег на пристрой. Отказали, мол, средств нет.

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Анастасия надеется, может, найдутся благотворители, которые помогут приобрести стройматериал и расширить дом. Для этого требуется примерно 500 тысяч рублей.

А в "Российской газете" все же рассчитывают, что в ситуацию вмешаются представители власти. Нет, речь уже не идет о Минстрое РТ и превратившейся в профанацию программе улучшения жилищных условий. Как оказалось, подобные проблемы можно решить иначе. Главное, чтобы за дело взялись неравнодушные люди.

Почти сказочная история

В Набережных Челнах Виктория Орлова и десять ее детей, девять из которых несовершеннолетние, вынуждены были ютиться в общежитии на 20 квадратных метрах. Об их бедственном положении узнали в региональном Следственном управлении СК России. Следователи обратились к руководству города с просьбой помочь семье с жильем.

Фото: Архив Татьяны Беляковой
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Власти Татарстана взяли ситуацию на особый контроль. В результате Орловым выделили две квартиры площадью около 200 квадратных метров в новом доме. Ключи матери вручили лично руководитель Следственного управления СК России по Татарстану Валерий Липский и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Кроме того, они подарили семье бытовую технику, мебель и телевизор. Виктория Орлова, которая давно разуверилась в том, что они получат новое жилье, была приятно удивлена. А полковник юстиции Валерий Липский признался, что сам не понаслышке знает о проблемах многодетных семей. Он заверил Орловых, что они всегда могут рассчитывать на помощь офицеров следственного комитета. Вот такая удивительная, почти рождественская, случись она чуть раньше, история.

Анастасии и Максиму Болдыревым, а также пятнадцатилетнему Данилу, тринадцатилетней Даше, двенадцатилетней Яне, десятилетней Вике, пятилетнему Арсению и полуторагодовалому Савелию, видимо, тоже остается верить в сказку.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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